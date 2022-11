Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, συναντήθηκε χθες Δευτέρα στο Κάιρο με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, Αμπντουλάγι Μπατίλι (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στο πλαίσιο των επαφών του τελευταίου και της προθυμίας του να συζητήσει με όλα τα μέρη που σχετίζονται με τον φάκελο της Λιβύης και ν’ ακούσει τις απόψεις τους.

Ο κ. Σούκρι ανέφερε στον εκπρόσωπο του ΟΗΕ ότι δεν υπάρχει περιθώριο για την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και την τήρηση των νομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στη Λιβύη χωρίς την παρουσία συγκεκριμένων μηχανισμών και χρονικών πλαισίων για την υλοποίησή τους και την παρακολούθησή τους από τη διευνή κοινότητα προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, όπως μεταδίδει το akhbarlibya24.net.

Ο αιγύπτιος ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι αυτό απαιτεί επίσης την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ αναφορικά με την έξοδο όλων των ξένων δυνάμεων, των μισθοφόρων και των ξένων μαχητών από τη Λιβύη εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και τόνισε, επίσης, τη σημασία να υποστηριχθεί η αποστολή της Μικτής Στρατιωτικής Επιτροπής 5 + 5.

Ο αιγύπτιος υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ολοκλήρωσης της συνταγματικής οδού και στην αναγκαιότητα διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών ταυτόχρονα στη Λιβύη προκειμένου να τερματιστεί η κρίση και να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες του αδελφικού λιβυκού λαού, και επισήμανε το δικαίωμα που έχουν οι Λίβυοι για να βρουν μια λύση καθώς και τη σημασία του σεβασμού προς το εκλεγμένο νομοθετικό θεσμικό τους όργανο.

Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι «Ο Σούκρι τονίζει τη σημασία του ρόλου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας, της συνταγματικής διαδικασίας, των νομικών πλαισίων και της ενθάρρυνσης του διαλόγου στη Λιβύη».

FM Sameh Shoukry receives Mr. Abdullah Batili, Special Representative of the SG of the @UN & Head of @UNSMILibya . Shoukry stresses the importance of the UN role in supporting the political process, constitutional process, legal frameworks & encouraging the Libyan dialogue pic.twitter.com/yXyG9gtSeE

