Η παρόρμηση να εξισωθεί ο νεανικός έρωτας με τη μοίρα και τη θνητότητα πιθανόν να πηγαίνει πολύ πιο πίσω από τον Σαίξπηρ και τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Είναι μια τόσο φυσική αφηγηματική σύζευξη: Οι πρώτοι έρωτες σπάνια διαρκούν, και η νεότητα σίγουρα όχι.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή η καυτή ένταση του νεανικού έρωτα – το συναίσθημα του «όλα είναι καινούργια και υπέροχα και είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα βιώσουν ποτέ σεξ» το συναίσθημα του ξεμυαλίσματος και της ανακάλυψης – είναι πιθανό να ξεθωριάσει γρήγορα. Και για τους ενήλικες που αναπολούν εκείνη την εποχή της ζωής τους, η αίσθηση της απώλειας και της νοσταλγίας μπορεί να μοιάζει με τα συναισθήματα γύρω από την αντιμετώπιση του θανάτου.

Αλλά η μεταφορά αυτή σπάνια ήταν τόσο εντυπωσιακά ζωντανή όσο είναι στην ταινία Bones and All του Λούκα Γκουαντανίνο, ένα αιματηρό love story που έρχεται με πολλά γνωστά στοιχεία ταινίας τρόμου, αλλά μοιάζει πολύ περισσότερο σαν ένα κλασικό ρομάντζο δρόμου.

Το αλλόκοτο κυριαρχεί

Πρόκειται για μια παράξενη ταινία, που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να μπερδέψει τόσο τους οπαδούς της προηγούμενης ταινίας του Γκουαντανίνο με έντονο το στοιχείο του τρόμου, το ακατάστατο remake του κλασικού Suspiria του 2018, όσο και τους οπαδούς του ηλιοκαμένου gay ρομάντζου του 2017 Call Me by Your Name. Ενώ το Bones and All γεφυρώνει αυτές τις δύο ταινίες τόσο καλά που μοιάζει υπολογισμένο, εγείρει επίσης το ερώτημα: «απευθύνεται στο ίδιο κοινό με τις προηγούμενες ταινίες του;». Οι λάτρεις του τρόμου μπορεί να απογοητευτούν από το πόσο μεγάλο μέρος της ταινίας είναι ένα χαμηλών τόνων δράμα σχέσεων και μια ιστορία ενηλικίωσης, με λίγη ένταση και ελάχιστες ανατριχίλες τρόμου. Οι οπαδοί των ρομαντικών δραμάτων θα δουν σίγουρα περισσότερα αιματηρά ξεκοιλιάσματα από αυτά που έχουν συνηθίσει να βλέπουν στις ταινίες τους. Αλλά για τους σινεφίλ που δεν έχουν σχέση με το είδος, η απόλυτη τόλμη και η μοναδικότητα της ιστορίας – μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του 2015, της Camille DeAngelis , θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος της έλξης.

Μια σειρά από αποκαλύψεις

Το Bones and All επανασυνδέει τον Γκουαντανίνο και τον πρωταγωνιστή του Call Me by Your Name, Τιμοτέ Σαλαμέ, για μια δεύτερη ερωτική ιστορία. Αλλά χρειάζεται λίγος χρόνος για να μπει ο Σαλαμέ στην εικόνα. Αρχικά, η ταινία επικεντρώνεται στη Mάρεν (Tέιλορ Ράσελ), μια μαθήτρια λυκείου με μια σειρά από μυστικά. Η Mάρεν ζει μόνη της με τον πατέρα της (André Holland) σε ένα ερειπωμένο, διαλυμένο σπίτι. Μια κρυφή αίσθηση ντροπής πλανάται πάνω από όλες τις μικρές λεπτομέρειες του σπιτιού τους και των αλληλεπιδράσεών τους, αλλά η ταινία χρειάζεται λίγο χρόνο για να αποκαλύψει γιατί ισχύει αυτό και τι κουβαλούν και οι δύο. Και όταν έρχονται οι αποκαλύψεις, είναι ταυτόχρονα τρομακτικές και συναρπαστικές, εν μέρει επειδή οι λεπτομέρειες είναι τόσο απροσδόκητες.

Κάθε νέα αποκάλυψη για το παρελθόν και το παρόν της Μάρεν ξεδιπλώνεται προσεκτικά, εν μέρει επειδή η ίδια δεν καταλαβαίνει πραγματικά τη φύση της και πρέπει να τη μάθει μαζί με το κοινό. Ο σεναριογράφος David Kajganich (σεναριογράφος-παραγωγός της γνωστής σειράς τρόμου The Terror) δεν βιάζεται να φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας. Αυτός και ο Γκουαντανίνο αφήνουν άπλετο χώρο για να μάθει την αλήθεια η Μάρεν μέσα από συζητήσεις, πρώτα με τη γνωριμία της με τον Σάλι (τον Mark Rylance της Γέφυρας των Κατασκόπων, που για άλλη μια φορά εμφανίζεται σε μια απίστευτη ερμηνεία), και μετά με τη γνωριμία της με τον Λι (Τιμοτέ Σαλαμέ), ένα κοσμογυρισμένο αγόρι στην ηλικία της.

Ο αισθησιασμός είναι εδώ

Όπως και το Call Me by Your Name, το Bones and All είναι μια αισθησιακή ταινία, κυρίως φωτογραφικά – ο Γκουαντανίνο απολαμβάνει την εξοχή με τους μεγάλους, ανοιχτούς ουρανούς που έκαναν τόσο αξέχαστη την ταινία American Honey της Andrea Arnold το 2016, με παρόμοιο θέμα τις καλοκαιρινές διακοπές, και φωτίζει τους πρωταγωνιστές του ζεστά την ημέρα και με κρυφή θέρμη τη νύχτα. Αλλά είναι πιο αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο αυτός και ο Kajganich περιηγούνται στο μπρος-πίσω ανάμεσα στα ρομαντικά στοιχεία της ιστορίας και τα θέματα τρόμου. Εδώ παίζεται μια μεγάλη μεταφορά για το πώς οι γονείς, οι οικογένειες και οι φίλοι επιτρέπουν την ανώμαλη συμπεριφορά μέχρι να τη νιώσουν φυσιολογική, και πώς το να είσαι προστατευμένος από τον κόσμο μπορεί να σε δυσκολέψει να μπεις σωστά σε αυτόν.

Υπάρχει μια εξίσου πολύπλοκη αίσθηση έλξης και απώθησης που παίζει στη σχέση της Μάρεν και του Λι. Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που σπάνια φαίνονται κατάλληλοι ο ένας για τον άλλον.

Το Bones and All είναι μια «δύσκολη» ταινία δεδομένου του περίεργου τρόπου με τον οποίο ακροβατεί ανάμεσα στα είδη. Υπάρχει σχεδόν ένα στοιχείο camp στον τρόπο με τον οποίο ο Γκουαντανίνο αντιπαραβάλλει την ελκυστική εικόνα του Λι και της Μάρεν να αγκαλιάζουν σιωπηλά ο ένας τον άλλον σε μια ιδιωτική στιγμή.

Όμως η δεξιοτεχνία σε όλη την ταινία είναι εντυπωσιακή και συναρπαστική. Το κάστινγκ και οι ερμηνείες είναι συγκλονιστικά σπουδαίες, ιδιαίτερα όταν ένας σχεδόν αγνώριστος Michael Stuhlbarg και ο σκηνοθέτης David Gordon Green περνούν για ένα εντυπωσιακό cameo σε μία μόνο σεκάνς. Και το όλο εγχείρημα είναι απολαυστικά παράξενο, το είδος της ταινίας που αφήνει τους ανθρώπους να φεύγουν σκεπτόμενοι «δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο». Αυτή η ταινία βασίζεται σε κάποιες παλιές και γνωστές ιδέες. Αλλά το κάνει με έναν τρόπο που μοιάζουν τόσο νέες, φρέσκιες και συναρπαστικές όσο και ο ίδιος ο νεανικός έρωτας.