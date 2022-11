Το πυραυλικό χτύπημα στην Πολωνία, είχε προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό, καθώς αποδόθηκε αρχικά στη Ρωσία. Το σενάριο αυτό, όμως φαίνεται πως ανατρέπεται.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

Οι αποστάσεις Μπάιντεν – Τι είπε για τον πύραυλο στους υπόλοιπους ηγέτες

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για «αδέσποτους» ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, με το ΝΑΤΟ να συγκαλεί «έκτακτη συνεδρίαση» των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών του.

Η Μόσχα ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή αποδίδοντας το χτύπημα σε προβοκάτσια, ενώ αποστάσεις από το σενάριο ότι οι πύραυλοι προέρχονται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, είχε πάρει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο ίδιος μάλιστα, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του, ενημέρωσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα στο Μπαλί πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες το απόγευμα στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας, ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπάιντεν είπε, ερωτηθείς αν οι εκρήξεις στην Πολωνία οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να πω κάτι προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, με δεδομένη την τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

Ωστόσο, κατά τις πληροφορίες του dpa, ο κ. Μπάιντεν είπε στους ομολόγους του πως επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ουκρανική συστοιχία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-300.

Η έκτακτη συνάντηση στο Μπαλί συγκλήθηκε σήμερα από τον Μπάιντεν για να συζητηθεί το συμβάν στο πολωνικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες το απόγευμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ολλανδίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα κράτη που συμμετείχαν, πλην Ιαπωνίας, είναι μέλη του NATO, όπως η Πολωνία.

Ντούντα: Δεν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι το έκανε η Ρωσία

Και ο πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα πάντως είχε δηλώσει από τη μεριά του πως δεν έχει ακόμη αδιάσειστες αποδείξεις για το ποιος εκτόξευσε τον πύραυλο.

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καμία αδιάσειστη απόδειξη για το ποιος εκτόξευσε αυτόν τον πύραυλο. Γίνεται έρευνα. Πιθανόν είναι ρωσικής κατασκευής», είπε ο αρχηγός του κράτους σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία.

Ο Ντούντα έκρινε ταυτόχρονα ότι πρόκειται για «μεμονωμένο» συμβάν.

Σύμφωνα με το πολωνικό ΥΠΕΞ, χθες βράδυ κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βαρσοβία για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις». Δεν αποκαλύφθηκε καμιά λεπτομέρεια για όσα διαμείφθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, που ολοκληρώθηκε περί «τα μεσάνυχτα».

Η πιθανότητα ενεργοποίησης του άρθρου 5

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα σοβιετικού σχεδιασμού στον πόλεμο που διεξάγουν από την 24η Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που κρινόταν ότι η Μόσχα ευθυνόταν για το πυραυλικό πλήγμα, υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου. Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5, δυνάμει του οποίου επίθεση εναντίον οποιουδήποτε κράτους-μέλους, εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων, και να αρχίσουν διαβουλεύσεις για πιθανή στρατιωτική αντίδραση.