Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την απομάκρυνση του Χου Τζιντάο από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Το Nikkei Asia εξετάζει το σενάριο της απομάκρυνσης του πρώην προέδρου της Κίνας από τον χώρο του συνεδρίου επειδή ήθελε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και όχι για λόγους υγείας, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΚΚ.

Very clear video of Hu Jintao being hustled out. pic.twitter.com/lqA8MVANMI

«Μια πηγή με πολιτικές διασυνδέσεις μοιράστηκε μαζί μας όσα έχουν διαρρεύσει παρά τον σκληρό έλεγχο των πληροφοριών στη χώρα», γράφει ο συντάκτης της οικονομικής εφημερίδας, Κατσούγι Νακαζάβα, ο οποίος έζησε επτά χρόνια στην Κίνα ως ανταποκριτής.

«Το Σάββατο, την τελευταία μέρα του εθνικού συνεδρίου, όλα τα μέλη της ηγετικής ομάδας κάθονταν στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου του Λαού, αποφεύγοντας την οπτική επαφή με τον Χου», μετέφερε στον αρθρογράφο του Nikkei Asia η πηγή του.

Αυτό που φοβόντουσαν όλοι ήταν να τους σταματήσει ο Χου και να τους εκφράσει τη γνώμη του. Όποιο θέμα προς συζήτηση κι αν επέλεγε να θίξει, εκείνοι δεν ήθελαν να το ακούσουν. Στην πραγματικότητα, το να τους δει κάποιος να μιλούν με τον Χου και να δίνουν πιθανώς λάθος απάντηση, ήταν ένα σημαντικό πολιτικό ρίσκο. Όλοι τους ήταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Αυτό που είχε στο μυαλό του ο Χου ήταν ξεκάθαρο σε όλους: καταπιεσμένη δυσαρέσκεια για τον Σι», υποστηρίζει ο αρθρογράφος του Nikkei Asia.

«Ωστόσο κάτι πήγαινε στραβά εδώ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας είναι γνωστό για την αυστηρή του πειθαρχία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Χου, πρώην ηγέτης του κόμματος, δεν θα χαλούσε τη μεγάλη στιγμή του Σι εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Έτσι κι αλλιώς, οι αξιωματούχοι που έχουν αποσυρθεί δεν κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Ακόμα και και σε κλειστούς κύκλους όμως, δεν φέρονται με τρόπο που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εξουσία του τωρινού ηγέτη.

Εδώ όμως μπορεί να συνέβαινε κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Πιθανόν να είναι αλήθεια ότι ο Χου δεν αισθανόταν καλά κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου. Ακριβώς όμως επειδή δεν αισθανόταν καλά, υπήρχε η πιθανότητα να «ξεφύγει» η συμπεριφορά του», τονίζει ο αρθρογράφος, συμπληρώνοντας ότι η εξήγηση που δόθηκε αργότερα μέσω του κρατικού πρακτορείου Xinhua περιέχει ορισμένα ενδιαφέροντα «στοιχεία».

Xinhuanet reporter Liu Jiawen has learned that Hu Jintao insisted on attending the closing session of the Party’s 20th National Congress, despite the fact that he has been taking time to recuperate recently.

— China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2022