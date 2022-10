Όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά του Twitter βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ.

Την ώρα που οι συζητήσεις των αρμόδιων τμημάτων συνεχίζονται, ο ίδιος ο Μασκ «πήρε φόρα» και μπήκε στο lobby των κεντρικών γραφείων του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου.

Μάλιστα, δεν μπήκε με άδεια χέρια, αλλά κρατούσε ένα μεγάλο νιπτήρα μπάνιου. Εικόνα που ο ίδιος μετέδωσε, δημοσιεύοντας ένα tweet, το οποίο συνόδευσε με τη λεζάντα: «Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter, χωνέψτε το».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022