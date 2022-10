Την πρώτη επίσημη φωτογραφία του βασιλιά και της βασιλικής συζύγου να στέκονται δίπλα στο νέο πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο παλάτι καθώς ο μονάρχης και η σύζυγός του ήταν μαζί με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ σε μια δεξίωση για αρχηγούς κρατών και επίσημους προσκεκλημένους από το εξωτερικό.

Με τους τέσσερις ντυμένους στα μαύρα, η εκδήλωση, σύμφωνα με το SKYNEWS πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου – το βράδυ πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Περιγράφηκε ως η πρώτη σημαντική κρατική εκδήλωση του Βασιλιά και μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παγκόσμιων ηγετών και παγκόσμιων πολιτικών προσωπικοτήτων που έχει φιλοξενήσει ποτέ το παλάτι.

Η φωτογραφία υπογραμμίζει την υποστήριξη που παρείχαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας στον Βασιλιά και τη Βασιλική Σύζυγοτις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Στον φόρο τιμής που απέτισε στη γιαγιά του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε: «Θα τιμήσω τη μνήμη της υποστηρίζοντας τον πατέρα μου, τον βασιλιά, με κάθε τρόπο που μπορώ».

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.

Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2022