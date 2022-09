Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο ζητά ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ αφού η Ρωσία προσάρτησε επίσημα τέσσερις ουκρανικές περιοχές που ελέγχονται (σε μεγάλο βαθμό) από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession to NATO in an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022