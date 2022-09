Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια μεσημεριανού γεύματος στην Κίνα.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV της Κίνας, οι πελάτες βρίσκονταν μέσα στο εστιατόριο όταν ξεκίνησε η φωτιά.

#Jilin #China🇨🇳- At least 17 people killed and three injured after fire erupts at the Hongyu Small Oil Cakes Restaurant on Yiju Road in #Changchun, local officials have said with cause of incident under investigation (📹新唐人大陸新聞) pic.twitter.com/ldkDenHPxW

