Με βάση τα νέα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία καλύπτουν το 95% των δήμων της χώρας, η προσέλευση στις κάλπες, στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, διαμορφώθηκε στο 19,09%. Την ίδια ώρα, στις εκλογές του 2018, είχε ψηφίσει το 19,49% των εχόντων δικαίωμα.

Στην Ρώμη, παράλληλα, έχουν σχηματισθεί μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έξω από πολλά εκλογικά τμήματα, οι οποίες οφείλονται, κυρίως, στους αριθμούς προτεραιότητας που δίδονται στους πολίτες, με στόχο να αποφευχθεί το φαινόμενο της διπλοψηφίας και, γενικότερα, ο κίνδυνος νοθείας.

Στο μεταξύ, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μιλώντας με συνεργάτες του σε καφέ του Μιλάνου, τόνισε πριν από λίγο ότι «βρίσκεται στην πολιτική αρένα για να προσφέρει, μαζί με το κόμμα του, μια καθοριστική συμβολή και να είναι ο σκηνοθέτης της επόμενης κυβέρνησης».

«Εκτιμώ ότι η Φόρτσα Ιτάλια θα ξεπεράσει το 10% των ψήφων. Στη φάση αυτή, βέβαια, σε όλο τον κόσμο έχουμε έλλειψη ηγετών, αλλά η άποψή μου είναι ότι οι ηγέτες πρέπει να αναδεικνύονται, αυτόνομα, με τις δυνάμεις τους» πρόσθεσε ο «Καβαλιέρε».

Ho votato. Ho fatto il mio dovere, come sempre, per il mio Paese.

Per la prima volta, ho visto la fila ai seggi.

Evviva la Democrazia. Evviva la libertà di scegliere.

Forza, Italia!

Continuiamo ad andare a votare fino alle 23! pic.twitter.com/DNYgBPXNF4

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 25, 2022