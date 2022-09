Λίγες ώρες έμειναν για να αποχαιρετίσει η Βρετανία την βασίλισσα Ελισάβετ, τη στιγμή που το Λονδίνο «βουλιάζει» από τους ηγέτες που θα βρεθούν την Δευτέρα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Μεταξύ αυτών, βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ επισκέφθηκαν το Γουεστμίνστερ, όπου βρίσκεται το φέρετρο της βασίλισσας με μία χαλαρή εμφάνιση, φορώντας γυαλιά ηλίου και αθλητικά.

Ο Μακρόν, εμφανίστηκε με ένα μπλε κοστούμι, ένα σκούρο ναυτικό σακάκι, γκρι παντελόνι και μαύρα παπούτσια αθλητικά. Με παρόμοιο τρόπο ντύθηκε και η Μπριζίτ Μακρόν.

Σημειώνεται ότι αυτή ασυνήθιστη για τα δεδομένα εμφάνιση του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας δεν πέρασε ασχολίαστη.

Η εμφάνισή τους δεν εκτιμήθηκε από τους χρήστες του διαδικτύου. Κάποιοι μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλησαν για ασέβεια, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν πλάκα με το ασορτί ντύσιμο του ζεύγους.

MACRON ATTEMPTS TO ARRIVE IN DISGUISE

Onlookers were never fooled and recognized the French President right away. pic.twitter.com/3mGDdflPsM

— iSource News (@isource_news) September 18, 2022