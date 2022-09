Από τραγουδίστρια… ηθοποιός η Billie Eilish. Τις τελευταίες ημέρες όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την 20χρονη να πρωταγωνιστεί στο Euphoria.

Η Barbie Ferreira ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην 3η σεζόν της δραματικής σειράς του Netflix, με τις πληροφορίες να λένε ότι η απόφασή της οφείλεται σε τσακωμό που είχε με τον δημιουργό Sam Levinson.

Την ίδια ώρα, το Twitter θέλει την Billie Eilish να εντάσσεται στο καστ. Σύμφωνα με όσα γράφονται, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια θα υποδυθεί το νέο κορίτσι του του Nate Jacobs (Jacob Elordi).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, ούτε οι φήμες επιβεβαιώνονται από την παραγωγή.

Σημειώνεται ότι η σπίθα άναψε από ένα tweet θαυμαστών που ζητούσε από τον κόσμο να ψηφίσει την 20χρονη στα MTV VMAs.

Επίσης, μια άλλη φήμη που κυκλοφορεί στο Twitter υποστηρίζει ότι η Demie Alexie δεν θα εμφανιστεί στην 3η σεζόν του Euphoria, κάτι που είναι πιθανότατα ψευδές.

Billie Eilish has been cast in #Euphoria season 3 as Nate Jacobs’ possible love interest.

