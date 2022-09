Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος David Rubenstein, ιδρυτής του Ομίλου Carlyle, αποκάλυψε το μυστικό για να γίνει κανείς πετυχημένος, με αφορμή την αναμενόμενη κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο «How to Invest: Masters on the Craft».

Το βιβλίο του Rubenstein, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, περιλαμβάνει συνομιλίες με μερικούς από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και επενδυτές της Αμερικής και ρίχνει φως στα κοινά στοιχεία που μοιράζονται οι άνθρωποι που γίνονται επιτυχημένοι.

Ιδιαίτερα, ο συγγραφέας του «How to Invest: Masters on the Craft» αναφέρεται στην περίπτωση του CEO της Berkshire Hathaway Warren Buffett, με τον Rubenstein να σημειώνει πως εκείνο που θαυμάζει στον Buffett είναι η εξυπνάδα, η εστίαση και το πάθος του για επενδύσεις, σε αντίθεση με εκείνους που βγάζουν χρήματα για να τα ξοδέψουν σε υλικά πράγματα, ενώ εκθείασε το ένστικτο και τη διαίσθησή του.

Ο δρόμος προς την κορυφή της επιτυχίας

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι η αδηφάγα δίψα για γνώση. «Ποτέ δεν μπορείς να διαβάσεις αρκετά», τόνισε.

Επιπλέον, οι επιτυχημένοι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν καλά με τους άλλους, να μοιράζονται τα εύσημα πάνω σε project, ενώ η ταπεινότητα και η σκληρή δουλειά είναι τα «κλειδιά» για να κατακτήσει κανείς την ευημερία.

Μεταξύ άλλων, ο Rubenstein τόνισε πως οι καλοί επενδυτές δεν πατούν «φρένο» μετά από μία επενδυτική αποτυχία, αλλά προχωρούν στην αμέσως επόμενη ευκαιρία.

Ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας πως δεν έχει αυτή την ιδιότητα, καθώς παθαίνει εμμονή με τις επενδύσεις που χάνει. Ως παράδειγμα ανέφερε πως είχε απορρίψει πρόταση για να επενδύσει σε Facebook και Amazon στις πρώτες μέρες τους, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιό του να υποστεί μεγάλες απώλειες.