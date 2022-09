Όταν κυκλοφόρησαν τα νέα για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον το 2009, ο γιατρός του, Κόνραντ Μάρεϊ ήταν εκείνος που πήρε πάνω του ολόκληρη την ευθύνη για τη μεγάλη απώλεια του «θρύλου της ποπ».

Ο 50χρονος τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Το ιατροδικαστικό πόρισμα έκανε λόγο για καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από ένα αναισθητικό φάρμακο, που φέρεται να του χορηγούσε ο γιατρός του.

Ο Κόνραντ Μάρεϊ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, έμεινε πίσω από τα κάγκελα για λιγότερο από δύο χρόνια.

Βέβαια, η ποινή ήταν πολύ μικρή σε σχέση με το «μίσος» που έλαβε από το κοινό. Όλες οι ευθύνες «έπεσαν» πάνω του, ενώ κανείς δεν κατηγόρησε τον σταρ της ποπ για τη χρήση ναρκωτικών που έκανε σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, με τίτλο «TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson» που θα κυκλοφορήσει στο τηλεοπτικό δίκτυο «Fox» τον επόμενο μήνα, ο λόγος που οδήγησε τον Μάικλ Τζάκσον στον θάνατο δεν ήταν ένα «ιατρικό λάθος».

«Είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο φαίνεται. Ο Δρ. Μάρεϊ ήταν δίπλα στο κρεβάτι του, όταν πέθανε. Όμως, υπήρξαν άλλοι λόγοι που τον οδήγησαν στον θάνατο. Ο Μάικλ είχε τους δικούς του όρους σχετικά με την υγεία του. Έπαιρνε τα φάρμακα που ήθελε, όποτε τα ήθελε και όπου τα ήθελε», υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ ο Ορλάντο Μαρτίνεζ, ο ντεντέκτιβ από το Λος Άντζελες, στον οποίο ανατέθηκε η έρευνα του θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με στοιχεία που βγήκαν στο φως, ο Μάικλ Τζάκσον έπαιρνε την προποφόλη (το αναισθητικό που του χορηγούσε ο Δρ. Μάρεϊ) σε μπουκάλια του νερού. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Εντ Γουίντερ, είχε εθιστεί σε αυτή την ουσία και αποτελούσε τον «μόνο τρόπο για να καταφέρει να κοιμηθεί». Ειδικότερα, όταν ετοιμαζόταν για περιοδεία.

Η προποφόλη, όπως αναφέρεται στο διαδίκτυο είναι ένα φάρμακο βραχείας δράσης που οδηγεί σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης και έλλειψη μνήμης. «Το χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες. Γιατροί από όλο τον κόσμο του συνταγογραφούσαν αυτό το φάρμακο. Καμιά φορά, έκανε και ενέσεις με αυτό. Δεν φταίει εκείνος, οι γιατροί του το επέτρεπαν», αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ.

