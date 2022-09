Ακόμα ένα επώνυμο πρόσωπο επέλεξε το νησί της Μυκόνου για τις διακοπές του το φετινό καλοκαίρι.

Ο λόγος για τη Μπέλα Θορν, την 24χρονη πρώην ηθοποιό της Disney, η οποία έχει πλέον χτίσει τη δική της «αυτοκρατορία» στο OnlyFans.

H Μπέλα Θορν επέλεξε την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, το νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές της διακοπές και βρίσκεται στη χώρα μας τις τελευταίες δύο ημέρες.

Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από γνωστό bar του νησιού.

Ξένα δημοσιεύματα τη θέλουν να βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με έναν άνδρα, του οποίου η ταυτότητα παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Bella Thorne, who refused her fiance, started a new romance 29 of August 2022

Only a month has passed since the breakup of Bella Thorne and Benjamin Mascolo, but the star has already managed to spin a new romance. Read more: https://t.co/ZNsrLhjqwg pic.twitter.com/T4QLYEHyVD

— ZoomBoola.com (@ZoomBoola) August 29, 2022