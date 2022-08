Η οικογένεια ενός 8χρονου αγοριού με σύνδρομο Down που πέθανε σε θερινό σχολείο κατέληξε σε διακανονισμό ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων με την περιφέρεια της Καλιφόρνια.

«Ήταν πάντα χαρούμενος. Πάντα έκανε τους πάντες χαρούμενους», δήλωσε η Lizbeth Murillo, αδελφή του Moises Murillo, σε συνέντευξη Τύπου.

Στις 31 Μαΐου 2017, ο Moises παρακολούθησε στα πλαίσια του «διευρυμένου σχολικού έτους», ένα πρόγραμμα μάθησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο Sunset στο La Puente της Καλιφόρνια, σύμφωνα με μια αγωγή του 2018.

Ο Moises, ο οποίος είχε σύνδρομο Down, δεν μιλούσε και χρησιμοποιούσε ένα αμαξίδιο με προσαρμοσμένο σύστημα συγκράτησης του σώματός του για να μετακινείται. Ο μικρός Moises είχε μαζί του ένα νομικό έγγραφο που περιέχει το εκπαιδευτικό πλάνο ενός μαθητή με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με δασκάλους, διευθυντές, θεραπευτές και άλλους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Murillo, Steve Vartazarian, ένας δάσκαλος μετέφερε τον Moises σε ένα γραφείο για μια εργασία επικοινωνίας. «Το αμαξίδιο δεν επέτρεπε στα πόδια του να χωρέσουν κάτω από το γραφείο, οπότε προσπάθησε να τον βγάλει από το καροτσάκι του για να τον καθίσει σε μια κανονική καρέκλα», είπε.

Ο Vartazarian είπε ότι αυτό δεν λειτούργησε και έτσι ο δάσκαλος κάλεσε έναν συνάδελφο για βοήθεια και μαζί έβαλαν τον Moises σε μια κανονική καρέκλα της τάξης, δένοντάς τον με μια ζώνη βάδισης -μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την ασφαλή μετακίνηση ιατρικών ασθενών από τα κρεβάτια στις καρέκλες.«Οι δάσκαλοι γύρισαν το κεφάλι τους ασχολούμενοι με κάτι άλλο κάτι και δεν έδωσαν σημασία στον Moises, ο οποίος μετακινήθηκε ή σπρώχτηκε με κάποιον τρόπο και έπεσε πίσω».

Η αγωγή αναφέρει ότι ο Moises υπέστη «εκτεταμένες» κακώσεις στον αυχένα και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Queen of the Valley Hospital στη West Covina και στη συνέχεια στο Children’s Hospital of Orange County, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Στις 4 Ιουνίου 2017, ο Moises πέθανε.

Η αγωγή για άδικο θάνατο, που κατατέθηκε στην κομητεία του Λος Άντζελες, αναφέρει ότι η Hacienda-La Puente Unified School District, το δημοτικό σχολείο Sunset και ο πρώην διευθυντής ήταν αμελείς στη φροντίδα του Moises.

«Σε καμία περίπτωση ένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να υποστεί σημαντικό τραυματισμό στο σχολείο ή να πεθάνει», δήλωσε ο Vartazarian. «Ο δάσκαλος θα έπρεπε να είχε διαβάσει το ειδικό, εκπαιδευτικό πλάνο του Moises για να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να καθίσει όρθιος».

«Αυτό είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας», δήλωσε ο Vartazarian και πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου: «Το ερώτημα προς τη σχολική περιφέρεια θα ήταν: Θα κάνετε κάτι διαφορετικό ως αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας;».