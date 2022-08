Η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας δεν φαίνεται για την ώρα να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στο μέτωπο της απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι οι προσλήψεις παγώνουν και οι απολύσεις αυξάνονται, το περίφημο κύμα της Μεγάλης Παραίτησης κρατά.. γερά. Αντίθετα, στη Βρετανία οι τάσεις στην αγορά εργασίας αντιστρέφονται σε σημείο που αναλυτές να κάνουν λόγο για την έναρξη της εποχής της «Μεγάλης Απόλυσης».

Βέβαια τα δεδομένα στη βρετανική οικονομία είναι αρκετά διαφορετικά και ουσιαστικά πολύ χειρότερα. Η Τράπεζα της Αγγλίας, στην αναθεωρημένη έκθεση της σήμερα για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, προέβλεψε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού, πάνω από το 13% μέχρι τα τέλη της χρονιάς και υποχώρηση του ΑΕΠ σε ύφεση από το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

Διαβάστε επίσης- Τράπεζα της Αγγλίας: Αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 1995 – Έρχεται παρατεταμένη ύφεση!

Ομολογουμένως, η συζήτηση περί ύφεσης έχει πάρει εσχάτως… παγκόσμιο χαρακτήρα. Αν λάβουμε υπόψη πως η αμερικανική οικονομία υποχώρησε κατά 1,3% το πρώτο εξάμηνο, ουσιαστικά είναι σε τεχνικό επίπεδο ήδη σε ύφεση. Όμως, η εικόνα της απασχόλησης κάνει ακόμη και τους αξιωματούχους της Fed, όπως ο Τζέιμς Μπούλαρντ, να σχολιάσουν πως… αυτό δεν είναι ύφεση.

Η ύφεση δεν θα έρθει μόνη της!

Στη Βρετανία, ωστόσο, αυτό που… έρχεται –και ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει- δεν θα είναι μια… απλή τεχνική ύφεση. Η BoE προετοίμασε την αγορά για μια παρατεταμένη ύφεση που θα κρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και θα δώσει τη θέση της σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2024. Αυτό σημαίνει πως επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν θα πρέπει να προετοιμάζονται μόνο για έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα, αλλά για μια παρατεταμένη… βαρυχειμωνιά σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, την επόμενη διετία.

Η αγορά εργασίας είναι σίγουρο πως θα πέσει θύμα της αλλαγής κλίματος. Στις αρχές της χρονιάς, τα στοιχεία έδειχναν πως οι εργοδότες αναζητούσαν λυσσαλέα προσωπικό, τόσο για εξειδικευμένες θέσεις όσο και για χαμηλότερες θέσεις, προσφέροντας καλούς μισθούς και επιδόματα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν την πολυτέλεια της αναμονής και της επιλογής.

Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής δεδομένων είναι ήδη ορατά, καταρχάς με πάγωμα των προσλήψεων και σταδιακά με σχέδια εξοικονόμησης των δαπανών. Η νέα τάση επιβεβαιώθηκε και από το πρόσφατο επιχειρηματικό βαρόμετρο της Lloyds Banking Group, που έδειξε πως ο αριθμός των επιχειρήσεων που σχεδιάζει να προσλάβει νέο προσωπικό έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο της χρονιάς.

Νέα δεδομένα

Το βαρόμετρο έδειξε πως τα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης υποχωρούν, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (σε ποσοστό 54%) ανησυχεί πολύ για την πορεία του πληθωρισμού, με το 66% να θεωρεί πως θα υποστεί ζημιά από την άνοδο των τιμών.

Επίσης, με δεδομένο ότι οι εργοδότες θεωρούν ότι η άνοδος του πληθωρισμού θα ωθήσει ανοδικά και τους μισθούς, κατά μέσο όρο κατά 4%, αυτό απαιτεί ένα… συμμάζεμα των δαπανών τους.

To think tank NIESR (National Institute of Economic and Social Research) που σε έκθεση του χθες υποστήριξε πως η οικονομία οδεύει προς μια μακρά περίοδο στασιμοπληθωρισμού που θα μειώσει κάθετα το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, υποστήριξε επίσης πως, μαζί με την ύφεση, θα έρθει και η αύξηση της ανεργίας.

Βέβαια μια αύξηση πάνω από το 5% μέσα στην επόμενη χρονιά δεν φαντάζει πολύ μεγάλη στα δικά μας μάτια, όμως δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη για τα σημερινά δεδομένα της χώρας, όπου ο δείκτης βρίσκεται στο 3,7%, στο χαμηλότερο σημείο από το 1974. Και δεν είναι απίθανο να κινηθεί ακόμη πιο ψηλά, αναλόγως με τον αντίκτυπο της σχεδόν διετούς ύφεσης που έρχεται…

Πηγή: ΟΤ