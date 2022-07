H εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, λέει ο θυμόσοφος λαός μας και στην προκειμένη περίπτωση ένα πιάτο που τρώγεται… δύο χρόνια μετά.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ξέχασε το… χουνέρι που του είχε κάνει ο Ρώσος Βλαντιμίρ Πούτιν πρόεδρος προς διετίας, όταν τον είχε αφήσει να περιμένει στο προθάλαμο στο Κρεμλίνο για αρκετά λεπτά, πριν τον συναντήσει. Ο Ερντογάν του έκανε ακριβώς το ίδιο… στην Τεχεράνη. Μετά δώσανε τα χέρια και πόζαραν χαμογελαστοί στις κάμερες.

Το λάθος εδώ δεν είναι ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε αυτά που κάνουν. Το λάθος είναι ότι και οι δύο είναι ηγέτες μεγάλων χωρών.

Οι δυο ηγέτες είχαν συνάντηση στην Τεχεράνη και βίντεο που ανήρτησε στο twitter ο δημοσιογράφος Ρετζέπ Σοΐλού, δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο να περιμένει όρθιος για περίπου ένα λεπτό τον Τούρκο ομόλογό του στον χώρο της συνάντησης.

Seems like Erdogan has won this turn of waiting game pic.twitter.com/8t9Nj50nPr

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022