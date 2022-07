Δεκάδες κινεζικές πόλεις πλήττονται από καύσωνα, με αποτέλεσμα να λιώσουν οι στέγες κάποιων κτιρίων, να λυγίσει τμήμα του οδοστρώματος σε κάποιες περιοχές και οι κάτοικοι να αναζητούν δροσιά σε υπόγεια πολεμικά καταφύγια.

Μέχρι τις 06.00 ώρα Ελλάδος σήμερα (12/7), 68 πόλεις της Κίνας – περιλαμβανομένης της Σανγκάης και της γειτονικής Ναντζίνγκ – είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό – το υψηλότερο επίπεδο σε ένα σύστημα προειδοποίησης για καύσωνες τριών βαθμίδων, προβλέποντας θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου για το επόμενο 24ωρο.

Children cool off in the fountain at a kindergarten in Xinyu City in east China’s Jiangxi Province on Wednesday. A heatwave has swept through the city this week, with temperatures reaching over 35 degrees Celsius. pic.twitter.com/fpMnjs0Gls — CGTN Radio (@CGTNRadio) June 29, 2018

Η Σανγκάη, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για την ανάσχεση σποραδικών ξεσπασμάτων του κορονοϊού, προειδοποίησε τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της να προετοιμαστούν για υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα.

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία το 1873, η Σανγκάη βίωσε μόλις 15 ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν υγειονομικό υπάλληλο με την ολόσωμη στολή προστασίας για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για κορονοϊό να αγκαλιάζει μια παγοκολόνα ύψους ενός μέτρου στην άκρη του δρόμου.

Σε ένα τεράστιο πάρκο άγριας ζωής στη Σανγκάη το προσωπικό χρειάστηκε να καταναλώνει οκτώ τόνους πάγου ημερησίως για να κρατάει δροσερά τα ζώα.

Not a single day passes without records being broken in this endless heat wave in China.

Today 11 July exceptional 44.0C at Yanjin (Yunnan), all time record destroyed and new June provincial record for Yunnan. All time records also at Yongshan with 40.9C and Junlian with 42.4C. pic.twitter.com/mkSemgdupp — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 11, 2022

Η Κίνα αντιμετωπίζει ένα καλοκαίρι αντιθέσεων αυτό τον χρόνο με καύσωνες που εναλλάσσονται με σφοδρές βροχοπτώσεις προκαλώντας χάος στην χώρα.

Οι αρχές, επικαλούμενες την κλιματική αλλαγή έχουν προειδοποιήσει για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα από τα μέσα Ιουλίου, κατά παράδοση την θερμότερη και πιο υγρή περίοδο του έτους.

Φούσκωσαν τα τσιμέντα

Σε μια πόλη της επαρχίας της νότιας Κίνας, Τζιανγκσί, ένα τμήμα του δρόμου φούσκωσε τουλάχιστον 15 εκατοστά εξαιτίας της ζέστης, όπως φάνηκε από τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η Ναντζίνγκ, ένα από τα τρία «καμίνια» της Κίνας που φημίζεται για τα θερμά καλοκαίρια της, έχει ανοίξει για τους πολίτες τα υπόγεια πολεμικά καταφύγια από την Κυριακή, τα οποία είναι εξοπλισμένα με WiFi, βιβλία, ψύκτες ακόμη και φούρνους μικροκυμάτων. Σήμερα η πόλη εξέδωσε κόκκινο συναγερμό.

Στην Τσονγκίνγκ, το δεύτερο «καμίνι», η στέγη ενός από τα μουσεία της πόλης κυριολεκτικά έλιωσε με τα κεραμίδια μιας παραδοσιακής κινεζικής στέγης να προεξέχουν, καθώς από την ζέστη έλιωσε το υλικό που χρησιμοποιείται ως βάση. Χθες η πόλη εξέδωσε κόκκινο συναγερμό.

A memorial hall in Chongqing, #China literally «melted» by the #heatwave. The Memorial Hall of the Palace Museum Collection’s Evacuation to the South in Chongqing is closing for days to repair a rooftop melted by the hot weather. #hottestdayoftheyear pic.twitter.com/tPSmYBqUY1 — Journey Album GBA (@AlbumGba) July 12, 2022

Η Τσονγκίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, έχει επιστρατεύσει υδροφόρες που ρίχνουν νερό στους δρόμους για να τους κρατούν δροσερούς.

Αυτή την εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και υπέρυθρη ακτινοβολία αναμένεται να περιβάλλουν την πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, η οποία θεωρείται το τρίτο «καμίνι» της χώρας που πλήττεται περισσότερο από τον καύσωνα.