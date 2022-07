Ήταν 20 Φεβρουαρίου. Τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Στο τηλέφωνο, ο Εμανουέλ Μακρόν μιλούσε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε μια τελευταία προσπάθεια, εν μέσω σημαντικής κλιμάκωσης και έντονων προειδοποιήσεων, να ξεκινήσει διπλωματικές επαφές και να αποτρέψει μια αρνητική εξέλιξη, ο γάλλος πρόεδρο μίλησε με τον ρώσο ομόλογό του επιχειρώντας, μεταξύ άλλων, να προγραμματίσει μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Πούτιν δεν φάνηκε να απορρίπτει εντελώς την πρόταση συνάντησης με τον Μπάιντεν, όμως δεν ήταν πρόθυμος να μιλήσει ξεκάθαρα. Όσο ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθούσε να λάβει μια ξεκάθαρη απάντηση και να πάρει εγγύηση ότι θα συμβεί μια συνάντηση Πούτιν-Μπάιντεν, ο ρώσος πρόεδρος μιλούσε για… χόκει και απέφευγε να ορίσει ημερομηνία για μια τέτοια επαφή.

«Για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, ήθελα να πάω για χόκεϊ επί πάγου, επειδή αυτήν τη στιγμή είμαι στο γυμναστήριο. Αλλά πριν ξεκινήσω τη γυμναστική μου, υπόσχομαι ότι θα καλέσω τους συμβούλους μου. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε» είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Η πλευρά της γαλλικής προεδρίας φάνηκε να εκλαμβάνει τις δηλώσεις του Πούτιν ως επιβεβαιωτικές, θεωρώντας τες καλό σημάδι και πιστεύοντας ότι η συνάντηση των δύο προέδρων θα γίνει πραγματικότητα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Την επόμενη ημέρα μετά τη συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία των αποσχισθεισών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας. Και, στις 24 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε την εισβολή.

Τέτοια στιγμιότυπα, όπως αυτό, περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ «Ένας Πρόεδρος, Η Ευρώπη και ο Πόλεμος», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και ρίχνει φως στη διπλωματική προσπάθεια του Μακρόν να προσεγγίσει τη Ρωσία.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Guy Lagache, είχε την ευκαιρία να καταγράψει εμπιστευτικές συνομιλίες του Μακρόν με άλλους αρχηγούς κρατών, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο εάν αυτοί είχαν ενημερωθεί για αυτό.

