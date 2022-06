Παγκόσμιο σοκ και έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει η είδηση πως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την παλαιότερη ετυμηγορία του, την απόφαση Roe v Wade από το 1973, η οποία επέτρεπε τις αμβλώσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι Πολιτείες θα μπορούν πλέον να απαγορεύουν τη διαδικασία. «Το Σύνταγμα δεν εκχωρεί το δικαίωμα σε άμβλωση» αναφέρει η απόφαση που προσθέτει ότι «η εξουσία για τη ρύθμιση των αμβλώσεων πρέπει να επιτρέψει στον λαό και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του».

Μάλιστα, ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ήδη 13 -και πιθανώς θα αυξηθούν σύντομα- Πολιτείες έχουν περάσει νόμους που απαγορεύουν την άμβλωση από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 36 εκατ. γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας χάνουν το δικαίωμα και τον έλεγχο του σώματός τους.

Η απόφαση, όπως σημειώνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αφαιρεί το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν για την διακοπή της κύησης.

Προσθέτουν, δε, ότι θα μεταμορφώσει την πολιτική ζωή στη χώρα και θα φέρει ένα ντόμινο ολικών απαγορεύσεων σε περίπου τις μισές από τις 50 πολιτείες.

Όπως ήταν αναμενόμενο η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολλούς τριγμούς τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Φυσικά, το trend #RoeVsWade έχει ανέβει στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων trends (ανάμεσά τους και στην Ελλάδα) με τους περισσότερους χρήστες να τονίζουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες… ξέχασαν να περάσουν στον 21ο αιώνα…

Y’all can make abortions illegal but turn a blind eye to a MF that walks in a school and shoot it up #Dobbs #RoeVsWade pic.twitter.com/xD1vxKZ8af

congratulations SCOTUS, now i no longer have control over my own reproductive organs, but 18yo white supremacists can still own an assault weapon, just like the founding fathers wanted it! #RoeVsWade #SupremeCourt #Dobbs #mybodymychoice

There is nothing good about this day. #RoeVsWade #AbortionIsHealthcare pic.twitter.com/IHKBrfhzap

The Republicans did this. They don’t give a damn about #WomensRights or #reproductiverights. The SCOTUS is corrupt.

You can thank anyone that voted for Trump and the Republicans. Fuck them all.#RoeVsWade #Dobbs pic.twitter.com/hF8r3FN1ob

— StandForBetter.org (@StandForBetter) June 24, 2022