Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας «βλέπει» πρόοδο στη ρωσική προέλαση στο Χάρκοβο μετά από εβδομάδες.

Στην καθιερωμένη του ανάλυση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο εκτιμά ότι οι κύριες προσπάθειες της Ρωσίας παραμένουν επικεντρωμένες στο Σεβεροντονέτσκ, στο Ντονμπάς.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 June 2022

