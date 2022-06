Το 44% των γυναικών και το 37% των ανδρών πιστεύουν ότι οι αισθητικές θεραπείες γίνονται για να νιώθουμε και να δείχνουμε καλά. Μάλιστα το 65% του πληθυσμού νιώθει «στα καλύτερά του» όταν έχει καθαρό και λαμπερό δέρμα και άλλο ένα 64% όταν φορά ρούχα που εφαρμόζουν σωστά.

Το 79% των ανθρώπων θέλουν να αλλάξουν κάτι στη σιλουέτα τους, με το 78% να θέλει να απαλλαγεί από το επίμονο τοπικό λίπος.

Μάλιστα το 56% εστιάζει στην κοιλιά και τη μέση, το 44% στους γλουτούς, μηρούς και βραχίονες και το 25% στην περιοχή κάτω από το πηγούνι.

Όλα αυτά βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας της αισθητικής ιατρικής.

Έτσι, το 52% είναι πιθανόν να επέλεγε μια μη χειρουργική αισθητική θεραπεία για το πρόσωπο και το σώμα, αν ήταν βέβαιο ότι η προσέγγιση θα ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, ενώ το 44% θα δεχόταν μια παρότρυνση για μη χειρουργική αισθητική θεραπεία προσώπου και σώματος αν μπορούσε να αντιληφθεί καλύτερα τι περιλαμβάνει η παρέμβαση αυτή.

Στην κατεύθυνση των μη χειρουργικών παρεμβάσεων, το 79% θα ήθελε να μάθει περισσότερα για αυτού του είδους τις αισθητικές θεραπείες, με το 67% να διερευνά μη χειρουργικές αισθητικές θεραπείες που αυξάνουν την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα. Το 40% προβληματίζεται με την ποιότητα του δέρματός του και το 39% με την απώλεια σφριγηλότητας στο δέρμα του.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η Allergan Aesthetics, θυγατρική της AbbVie τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021 σε 12.360 άνδρες και γυναίκες 25-64 ετών σε 15 χώρες του κόσμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για το χαρτοφυλάκιο των καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη βοτουλινική τοξίνη τύπου Α για κοσμητική χρήση, τα fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ και την εγκεκριμένη από τους Οργανισμούς Φαρμάκων Ευρώπης και ΗΠΑ (ΕΜΑ και FDA) θεραπεία κρυολιπόλυσης CooISculpting.

Ο Δρ Δημήτριος Συκιανάκης, Ιατρός Αισθητικής Ιατρικής αναφερόμενος στα fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ της Allergan Aesthetics, τόνισε ότι «είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών του προσώπου εξασφαλίζοντας τη λείανση των ρυτίδων, την αποκατάσταση του όγκου, τη σμίλευση του κάτω μέρους του προσώπου και την ενίσχυση του φυσικού σχήματος και του όγκου στα χείλη. Η ικανότητά τους να ενσωματώνονται στον ιστό του δέρματος προσφέρει φυσικό αποτέλεσμα αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου και τη φυσική ομορφιά, υπό το πρίσμα της ισορροπίας, της αρμονίας και της συμμετρίας».

Για τη σειρά fillers της εταιρείας, η εταιρεία έχει σχεδιάσει μια καμπάνια για το ευρύ κοινό με τίτλο «All of YOU». Όπως τόνισε η επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ Ελλάδας και Ευρώπης Ρούλα Σχίζα, η σειρά πρεσβεύει την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς που κρύβεται μέσα μας, με έμφαση στην αξιοποίηση της μοναδικότητας των χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου, ώστε κάθε θεραπευόμενος να πετύχει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Η καμπάνια «All of YOU» καταρρίπτει τα στερεότυπα και αποτελεί ωδή στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, συμβαδίζοντας απόλυτα με την κουλτούρα της Allergan Aesthetics, η οποία απορρίπτει έμπρακτα κάθε μορφή διάκρισης και υποστηρίζει την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ίσες ευκαιρίες. Αυτό φαίνεται μέσα από την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των πληθυσμών στις κλινικές μελέτες, την επιλογή των μοντέλων για τις προωθητικές ενέργειες, αλλά και μέσα από την αναζήτηση ταλέντων από μία διευρυμένη κοινότητα ανθρώπων».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πρώτο υβριδικό ενέσιμο τζελ διπλής δράσης που περιέχει στην ίδια σύριγγα δύο ενεργά συστατικά – το υαλουρονικό οξύ και τον υδροξυαπατίτη ασβεστίου. Ο διπλός αυτός συνδυασμός, συνοδεύεται και από λιδοκαϊνη. Με τη χρήση του, επιτυγχάνεται με μία μόνο θεραπεία, η άμεση ανόρθωση και διέγερση της σύνθεσης κολλαγόνου.

Ο Δρ Συκιανάκης, εξήγησε πως «λόγω γήρανσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα του δέρματός τους εξαιτίας της μείωσης των επιπέδων του φυσικού υαλουρονικού οξέος και του κολλαγόνου. Το νέο προϊόν, προσφέρει άμεση ανόρθωση, χάρη στο υαλουρονικό οξύ και διαρκή διέγερση κολλαγόνου μέσω του υδροξυαπατίτη ασβεστίου».

Ο Country Manager της Allergan Aesthetics, Γιάννης Μπεσσής, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου προϊόντος με λιδοκαΐνη, σημείωσε ότι «αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες θεραπείες, με αποδεδειγμένα βέλτιστα αποτελέσματα και ικανοποίηση των θεραπευομένων. Με θεμέλιο την προηγμένη επιστήμη αναζητούμε διαρκώς τρόπους για να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, ανατρέποντας τα δεδομένα ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να προσφέρουν οι μη επεμβατικές θεραπείες. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία της πρώτης μας υβριδικής ενέσιμης θεραπείας.

Η κυκλοφορία του υβριδικού προϊόντος πλαισιώνεται από την εκστρατεία «Καλώς ήλθατε στο μέλλον» (Welcome to the Future), μία ολοκληρωμένη πολυκαναλική εκστρατεία που απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας. Η Allergan Aesthetics, θα προσφέρει εκπαίδευση σε όλους τους εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να γνωρίσουν τη νέα θεραπεία, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αλλά και η βέλτιστη ικανοποίηση των θεραπευομένων».