Oι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 27,6% ανάμεσα στον Ιανουάριο και τον Μάιο 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ανακοίνωσε σήμερα η Gazprom, στο πλαίσιο του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στην Ευρώπη και την Μόσχα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι εξαγωγές προς τις χώρες του μακρινού εξωτερικού (όρος που χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με το εγγύς εξωτερικό που περιλαμβάνει τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών) έφθασαν τα 61 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 27,6% (23,2 δισ. κυβικά μέτρα) λιγότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021», αναφέρεται σε ανάρτηση των ρωσικού κολοσσού στο Telegram.

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ολλανδία, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ολλανδική εταιρεία GasTerra αρνήθηκε να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις της Μόσχας και να πληρώνει σε ρούβλια.

Η GasTerra, η οποία αγοράζει και εμπορεύεται αέριο για λογαριασμό της ολλανδικής κυβέρνησης, σημείωσε ότι έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με άλλους παρόχους για να καλύψει τα 2 δισεκ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου που επρόκειτο να παραλάβει από την Gazprom μέχρι τον Οκτώβριο.

