Χιλιάδες άνθρωποι σε ένα χωριό κοντά στο κινεζικό λιμάνι Tianjin διατάχθηκαν να μπουν σε καραντίνα. Οπως μεταδίδει το Bloomberg, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους κατοίκους σε δρόμους και σε λεωφορεία καθώς οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν την αυστηρή Covid Zero πολιτική της χώρας για τα νέα κρούσματα.

Οι κάτοικοι του χωριού Liuanzhuang στο βόρειο Tianjin έλαβαν εντολή τη Δευτέρα να μαζέψουν τα πράγματά τους και να προετοιμαστούν για να μεταφερθούν σε κέντρα απομόνωσης, όπως ακούγεται να λέει μια φωνή από ένα μεγάφωνο σε ένα από τα βίντεο.Προηγουμένως είχαν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα Covid-19 σε αυτή την περιοχή. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Weibo και το Twitter έδειχναν ανθρώπους να κρατούν ή να σέρνουν αποσκευές, να περπατούν προς τα λεωφορεία ή να περιμένουν στην ουρά.

🔻 ~10,000 residents of Liuanzhuang (刘安庄), Xiaodian Town (小淀镇) in Tianjin’s Beichen District (北辰区) have allegedly been transported to a quarantine camp somewhere.

— Byron Wan (@Byron_Wan) May 17, 2022