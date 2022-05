Τον Νοέμβριο του 1955 καταγράφηκε στις ΗΠΑ μία από τις πρώτες επιθέσεις σε εμπορικό αεροσκάφος. Ένας άνδρας έβαλε 25 μασούρια δυναμίτη στη βαλίτσα της μητέρας του.

Η Ντέιζι Κινγκ, μια 54χρονη γυναίκα από το Ντένβερ, είχε επιβιβαστεί εκείνη τη μέρα στο αεροσκάφος με προορισμό την Αλάσκα, ώστε να επισκεφτεί την κόρη της. Ο 23χρονος γιος της όμως, Τζον «Τζακ» Γκίλμπερτ Γκράχαμ, είχε άλλα σχέδια.

Ήταν αυτός που είχε ετοιμάσει την βαλίτσα της και μάλιστα είχε βάλει μέσα σε αυτήν κάτι που είχε ονομάσει «πρώιμο χριστουγεννιάτικο δώρο».

Ο Τζον Γκίλμπερτ πήγε την μητέρα του στο αεροδρόμιο Stapleton του Ντένβερ και μόλις 11 λεπτά από την απογείωση του αεροσκάφους, ένας υπάλληλος στον πύργο ελέγχου του Stapleton ανέφερε ότι είδε μια φωτεινή λευκή λάμψη και μια φωτοβολίδα στον ουρανό.

Ήταν έκρηξη και είχε εκραγεί το αεροπλάνο στο οποίο ήταν μέσα η Ντέιζι Κινγκ. Ήταν η μαζικότερη δολοφονία στην ιστορία του Κολοράντο, καθώς είχαν σκοτωθεί 44 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού 13 μηνών.

Οι ερευνητές, όταν ξεκίνησαν να αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος, βρήκαν στοιχεία σε ότι είχε μείνει από τις αποσκευές. Σιγά-σιγά η έρευνά τους οδηγούσε στον… Τζον Γκίλμπερτ. Η αστυνομία άρχισε να ψάχνει και βρήκε πως είχε μία ταραχώδη σχέση με τη μητέρα του… «Ο Γκίλμπερτ επρόκειτο να λάβει μια κληρονομιά από τη μητέρα του, αλλά τσακωνόντουσαν συνεχώς σαν το σκύλο με τη γάτα» είχε πει άνθρωπος του FBI.

Ο Τζον Γκίλμπερτ, είχε μεγαλώσει περισσότερο με διάφορα άλλα μέλη της οικογένειας παρά με τη μητέρα του. Έφυγε από το σπίτι στα 16 του, ωστόσο επέστρεψε στη δουλειά της μητέρας του για να δουλέψει. Είχε ένα εστιατόριο, το οποίο όμως, δύο μήνες πριν από τη μοιραία πτήση, υπέστη ζημιά από έκρηξη.

#OTD in 1955: United Airlines 629, a DC-6, explodes over Colorado (US), all 44 aboard die. Enquiry determined that a Jack Albert Graham put a bomb on the luggage to kill his mother – a passenger on the flight – and obtain a large life insurance payout. He was executed in 1957. pic.twitter.com/QJ11ZiKE6r

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 31, 2021