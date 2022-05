Τι χρονιά κι αυτή για τον Γιώργο Γιακουμάκη! Μετά από την τρομερή του σεζόν στη Φένλο, η οποία έφερε και τη μεταγραφή στη Σέλτικ, ο διεθνής φορ διέπρεψε και στην Σκωτία όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Άγγελου Ποστέκογλου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (14/5) η Σέλτικ διέλυσε με 6-0 στη φιέστα της τη Μαδέργουελ και ο πρώην άσος της ΑΕΚ πέτυχε δύο γκολ, με το πρώτο να είναι με ανάποδο ψαλίδι. Χάρη σε αυτά τα δύο γκολ, ο Γιακουμάκης έφτασε τα 13 σε 21 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ, μαζί με τον Κουκ της Ρος Κάουντι. Κάτι που πέτυχε για δεύτερη σερί σεζόν αφού πέρσι ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για σπουδαίο κατόρθωμα αν αναλογιστεί κανείς πως στο πρώτο μισό της σεζόν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών και είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Μέσα στο 2022 ωστόσο βρήκε τον εαυτό του και κατάφερε να μπει στις καρδιές των οπαδών της ομάδας οι οποίοι τον αποθέωσαν στα social media μετά και τη σημερινή του παράσταση. Κάποιοι μάλιστα τον καλούν να μείνει για πάντα στη Σέλτικ.

