Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 και πλέον τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα) εξαιτίας ισχυρής έκρηξης οφειλόμενης σε διαρροή αερίου, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εμβληματικού ξενοδοχείου Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, της πρωτεύουσας της Κούβας (φωτογραφία, επάνω, από Reuters/Alexandre Meneghini).

Ακόμη τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χθες βράδυ, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση, κάπου μια ώρα μετά την ανακοίνωση νεότερου επίσημου απολογισμού των θυμάτων που έκανε λόγο για δεκαοκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί. Πάνω από εβδομήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως υπάρχουν επιζώντες στα συντρίμμια. Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στάλθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ψάχνει ιδίως γυναίκα με την οποία διασώστες μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή.

🚨 #BREAKING : A massive explosion has rocked a popular hotel in #Havana in #Cuba as several floors were ripped apart by a huge blast. #cuban #SaratogaHotel #breakingnews #anews pic.twitter.com/okVwcgTqej

Νωρίτερα, ο Μιγκέλ Γκαρσία, διευθυντής του νοσοκομείου Calixto Garcia, όπου διακομίστηκαν αρκετοί τραυματίες, ανακοίνωνε πως έντεκα βρίσκονται «σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

«Παιδί δύο ετών χειρουργείται» καθώς υπέστη «κρανιακό κάταγμα», είπε από την πλευρά του ο Μιγκέλ Ερνάν Εστέβες, διευθυντής του νοσοκομείου Hermanos Almejeiras.

Ο πρώτος γραμματέας της οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αβάνα, ο Λουίς Αντόνιο Τόρες Ιρίμπαρ, είπε νωρίτερα πως «αγνοούνται 13 άνθρωποι», ωστόσο εκτίμησε πως «είναι πιθανό να έχουν παγιδευτεί κι άλλοι» στα συντρίμμια.

Δεν υπάρχει κανένας ξένος μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Saratoga, εμβληματικό κτίριο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, στο κέντρο της παλιάς Αβάνας, δυο βήματα από το κοινοβούλιο της Κούβας, θα άνοιγε για τους τουρίστες ξανά την Τρίτη, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης περίπου δυο ετών.

Στο εσωτερικό του βρίσκονταν κυρίως εργάτες και υπάλληλοι, που ετοίμαζαν τους χώρους για την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου», ανέφερε η προεδρία της Κούβας μέσω Twitter.

Σύμφωνα με τον Αλέξις Κόστα Σίλβα, αυτοδιοικητικό αξιωματούχο του ιστορικού κέντρου της κουβανικής πρωτεύουσας, τον οποίο επικαλέστηκε ο κρατικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Cubadebate, επρόκειτο να αλλαχθεί δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στο ξενοδοχείο.

Ομως μάγειρας αντιλήφθηκε πως αναδιδόταν οσμή αερίου και βρήκε ρωγμή στη σωλήνωση, στην οποία θεωρείται πως οφειλόταν η έκρηξη.

«Δεν ήταν βόμβα, δεν ήταν επίθεση, πρόκειται για τραγικό δυστύχημα», τόνισε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, που πήγε επιτόπου λίγη ώρα μετά την έκρηξη, προκειμένου να βάλει τέλος στις φήμες που έδιναν κι έπαιρναν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης περί βομβιστικής ενέργειας, παρόμοιας με εκείνες εναντίον ξενοδοχείων της Αβάνας τα χρόνια του 1990, κατ’ εντολή αντικυβερνητικών κουβανών εξορίστων.

Η Ουάσιγκτον, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Νεντ Πράις, εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» σε «όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγική έκρηξη».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε μέσω Twitter πως επικοινώνησε με τον κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες για να ενημερωθεί «για την κατάσταση μετά την έκρηξη στην Αβάνα», προσθέτοντας πως του εξέφρασε «τα συλλυπητήριά μου και την αλληλεγγύη μου προς τον λαό της Κούβας».

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, στενού συμμάχου της Κούβας, τηλεφώνησε στον κουβανό ομόλογό του για να του εκφράσει συλλυπητήρια: «Ο κουβανικός λαός έχει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη όλων των λαών του κόσμου και ειδικά του λαού της μπολιβαριανής Βενεζουέλας».

Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι του Saratoga, ξενοδοχείου 5 αστέρων με 96 δωμάτια, δύο εστιατόρια και πισίνα στην οροφή, πρακτικά καταστράφηκαν όταν έγινε η έκρηξη, περί τις 11:00 (τοπική ώρα· περί τις 18:00 ώρα Ελλάδας). Σε όλη την περιοχή είχαν σκορπιστεί συντρίμμια και σπασμένα γυαλιά, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Μερικά λεπτά μετά την έκρηξη, σύννεφο πυκνού καπνού και σκόνης κάλυπτε τη λεωφόρο Πράδο, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Κινητοποιήθηκαν δεκάδες ασθενοφόρα και πέντε οχήματα της πυροσβεστικής.

#Cuba | A relief operation is underway after an explosion inside a luxury hotel in Havana. The injured people are being transferred to the Calixto Garcia Hospital while authorities rescue people trapped in the rubble. Neighbors report a strong smell of gas. pic.twitter.com/C19YGQhysk

— teleSUR English (@telesurenglish) May 6, 2022