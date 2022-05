Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ απέκλεισε με 2-1 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς (7-6 [5], 5-7, 7-6 [5]) και προκρίθηκε εν μέσω αποθέωσης στον μεγάλο τελικό του τουρνουά που πραγματοποιείται στην Μαδρίτη.

Ο Ισπανός μάλιστα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τενίστας που απέκλεισε back to back Ναδάλ και Τζόκοβιτς στο χώμα.

Κάτι που είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν, αλλά χωρίς επιτυχία, οι Ρότζερ Φέντερερ (Μόντε Κάρλο 2008, Ρολάν Γκαρός 2011), Αντι Μάρεϊ (Μαδρίτη 2016), Ντομινίκ Τιμ (Ρώμη 2017, Ρολάν Γκαρός 2017, Μόντε Κάρλο 2018, Ρολάν Γκαρός 2019) και Στέφανος Τσιτσιπάς (Μαδρίτη 2019).

Ο Ιβηρας έκλεισε θέση στον τελικό και περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που θα γίνει στις 22:00. Μια επική μάχη, που διήρκησε 3 ώρες και 35 λεπτά, με τον Αλκαράθ να αποδεικνύεται ψυχραιμότερος στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και έκανε break στο πρώτο σέρβις game του Νόβακ. Προηγήθηκε με 1-0 και λίγο αργότερα έκανε το 2-0. Στο 8ο game, ωστόσο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντέδρασε, πήρε πίσω το break και ισοφάρισε σε 4-4. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, με τον Ισπανό να κάνει το 7-5 και μαζί το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι – χέρι μέχρι το 6-5, όταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς πίεσε και κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Ισπανού. Εκανε το 7-5 και ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας το παιχνίδι στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη, με τους δύο τενίστες να κρατάνε το σερβίς τους και να λύνουν τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ.

Ο Ισπανός προηγήθηκε με 2-0 και 5-3, με τον Νόβακ να μειώνει σε 5-6. Ο Ιβηρας τενίστας, όμως, παρέμεινε ψύχραιμος, σέρβιρε και με 7-5 έφτασε σε μια από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας του.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌

Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022