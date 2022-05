Η στάση της Λευκορωσίας σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχει πάψει να απασχολεί το Κίεβο.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής κρατικής συνοριακής υπηρεσίας, ο Αντρί Ντεμτσένκο, τόνισε ότι: «Δεν αποκλείουμε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα μπορούσε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, εναντίον της Ουκρανίας».

“We do not rule out that the Russian Federation could at some point use the territory of Belarus, the Armed Forces of the Republic of Belarus, against Ukraine,” said Andriy Demchenko, spokesperson for Ukraine’s State Border Service.https://t.co/f9NqbjbtYg

— 1470 & 100.3 WMBD (@1470WMBD) May 4, 2022