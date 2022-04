Επιχείρηση εκκένωσης της χαλυβουργίας Άζοφτσαλ στη Μαριούπολη από τους εκατοντάδες αμάχους που έχουν καταφύγει εκεί θα κάνουν σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις που παραμένουν στη βιομηχανία, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι θα γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε έπειτα από συνάντηση που είχε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Ζελένσκι ότι εντατικές συνομιλίες διεξάγονται για να καταστεί δυνατή η εκκένωση της χαλυβουργίας Αζοφσταλ, την οποία σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν καταλάβει την Μαριούπολη.

Την Τρίτη, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε «κατ’ αρχήν» για ανάμειξη του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην εκκένωση του εργοστασίου Αζοφστάλ.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, περίπου 100.000 κάτοικοι σε όλη την πόλη διατρέχουν «θανάσιμο κίνδυνο» εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών και των ανθυγιεινών συνθηκών. Το δημοτικό συμβούλιο περιγράφει επίσης ως «καταστροφική» την έλλειψη πόσιμου νερού και τροφίμων που αντιμετωπίζει η πόλη.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 27, 2022