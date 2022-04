Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν την Παρασκευή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών στο τέμενος Αλ Άκσα, σε αυτό που έχει γίνει εβδομαδιαίο φαινόμενο πριν από τις μεσημεριανές προσευχές για ολόκληρο το μήνα του Ραμαζανιού.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, εκατοντάδες νεαροί Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και πέταξαν πέτρες μέσα στον περίβολο, ενώ ορισμένοι πέταξαν επίσης πέτρες προς το Δυτικό Τείχος και τη γέφυρα Μουγκχραμπί, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, εισήλθε στο συγκρότημα του Όρους του Ναού και, σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους, απάντησε με δακρυγόνα και σφαίρες αφρού. Σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, 42 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Israel dropped tear gas using same drones I’d witnessed being used against protesters in Gaza in 2019. I saw the drone above Al Aqsa compound & recognised it immediately. Someone caught it on camera. It’s the first time tear gas drones have been used in Al Aqsa. (Credit unknown) pic.twitter.com/2zpNJkfuZY

— Hind Hassan (@HindHassanNews) April 22, 2022