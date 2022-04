Περίπου στις το απόγευμα της 23ης Φεβρουαρίου, οι 23 μαθητές, ηλικίας περίπου 11-13 ετών από το Σχολείο «George Sanchez» της πόλης Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, βρίσκονται στο σχολικό λεωφορείο που τους μεταφέρει σπίτια τους.

Ξαφνικά μια λευκή Mustang που είχε αναπτύξει ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα επειδή έκανε κόντρες με ένα άλλο όχημα, πέφτει πάνω στο σχολικό και τα παιδιά εκσφενδονίζονται από τα καθίσματα τους καθώς το σχολικό λεωφορείο αναποδογυρίζει.

Ο 49χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο 49χρονος Μάριο Πέρεζ, υπέστη κάταγμα του μηριαίου οστού και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του με την κατηγορία της βαριάς σωματική βλάβης σε τρίτους, ενώ το δεύτερο όχημα απομακρύνθηκε με ταχύτητα μετά τη σύγκρουση. Δεν υπάρχουν αναφορές για τη σύλληψη του οδηγού.

Από τους 23 μαθητές, οι επτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο τραυματίστηκαν σοβαρά στα πόδια και ένας άλλος είχε κάταγμα στη λεκάνη, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία δημοσίευσε την Τετάρτη το βίντεο στο πλαίσιο της ερευνάς της για τα αίτια του ατυχήματος αλλά και στην προσπάθειά της να εντοπιστεί και να συλληφθεί και ο οδηγός του άλλου οχήματος (μια μπλε Mustang) που συμμετείχε στην κόντρα.

TERRIFYING SCHOOL BUS CRASH: A video shows the scary moment a car crashed into a school bus, causing it to roll over. Story: https://t.co/AziZVsFtyt pic.twitter.com/CS8Zjp42I1

— WFLA NEWS (@WFLA) April 27, 2022