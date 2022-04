Ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται διαδικτυακά.

Στη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική πλευρά θα έχουν «θετικό αποτέλεσμα».

Καθισμένος απέναντι από τον Γκουτέρες στο περιβόητο πια μακρύ τραπέζι του στο Κρεμλίνο -όπου είχε υποδεχτεί τους Εμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σολτς- έπιπλο το οποίο έχει εγείρει ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Πούτιν είπε ότι οι προσπάθειες στις συνομιλίες με την Ουκρανία εκτροχιάστηκαν από τους ισχυρισμούς για φρικαλεότητες που διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Μπούχα έξω από το Κίεβο.

Παρατηρητές, τότε, είχαν μείνει έκπληκτοι από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, όπου Μακρόν και Πούτιν κάθονταν στις αντίθετες πλευρές ενός μήκους 4 μέτρων τραπεζιού, προκειμένου να συζητήσουν την ουκρανική κρίση, με ορισμένους διπλωμάτες και άλλους να υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν ενδεχομένως ήθελε να στείλει ένα διπλωματικό μήνυμα.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v

— max seddon (@maxseddon) April 26, 2022