Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Λβιβ και ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και το Χάρκοβο σήμερα, Σάββατο, καθώς η Μόσχα συνεχίζει να απειλεί ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ουκρανικές πόλεις, μετά τη βύθιση της ναυαρχίδας του στόλου της τής Μαύρης Θάλασσας, του καταδρομικού Moskva.

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, θέατρο των πιο σφοδρών μαχών και της χειρότερης ανθρωπιστικής καταστροφής του πολέμου, ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν ελπίζοντας ότι θα αντισταθμίσουν την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο, επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο.

Η Μόσχα δήλωσε πως τα αεροσκάφη της έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αρμάτων μάχης στην πρωτεύουσα, όπου ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης και καπνός ήταν ορατός στον νοτιοανατολικό τομέα Νταρμίτσκιι. Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οι γιατροί αγωνίζονταν να σώσουν άλλους.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τη Λευκορωσία εκτόξευσαν επίσης πυραύλους στην περιοχή του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου τέσσερις πύραυλοι Κρουζ καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη Μαριούπολη, δημοσιογράφοι του Reuters, σε τμήματα της πόλης που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, έφθασαν στη χαλυβουργία Illych, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε χθες, Παρασκευή, ένα από τα δύο τεράστια μεταλλουργικά εργοστάσια, όπου οι υπερασπιστές της πόλης αντιστέκονται σε υπόγεια τούνελ και μπούνκερ.

Το εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε έναν σωρό ερειπίων από σίδερα και τσιμέντο, χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι υπερασπιστών. Έξω από το εργοστάσιο, τουλάχιστον έξι πτώματα αμάχων κείτονται διασκορπισμένα στους γύρω δρόμους, περιλαμβανομένης μιας γυναίκας με ροζ πουλόβερ και λευκά παπούτσια.

Κάποιος είχε γράψει με σπρέι «ναρκοθετημένο» σε έναν φράχτη στην αυλή ενός κατεστραμμένου πρατηρίου καυσίμων. Σε μια σπάνια ένδειξη ζωής, ένα κόκκινο αυτοκίνητο κατέβηκε αργά έναν άδειο δρόμο, με τη λέξη «παιδιά» γραμμένη σε ένα χαρτόνι πάνω στο παρμπρίζ.

Ο περιφερειάρχης του Χάρκοβου στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 18 τραυματίστηκαν σε πυραυλικό πλήγμα. Στο Μικολάγιφ, μια πόλη κοντά στο νότιο μέτωπο, η Ρωσία ανέφερε ότι έπληξε ένα εργοστάσιο επισκευής στρατιωτικών οχημάτων.

Χθες, Παρασκευή, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, σε αντίποινα για πράξεις «δολιοφθοράς» και «τρομοκρατίας», τις οποίες δεν προσδιόρισε, ώρες αφότου επιβεβαίωσε τη βύθιση του Moskva.

Το Κίεβο και η Ουάσιγκτον λένε πως το πλοίο χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους. Η Μόσχα, όμως, ισχυρίζεται ότι βυθίστηκε έπειτα από πυρκαγιά.

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει έδαφος στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, αφού αποχώρησε από τον βορρά έπειτα από μια μαζική επίθεση στο Κίεβο που αποκρούστηκε στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Ρωσικά στρατεύματα που αποχώρησαν από τον βορρά άφησαν πίσω τους πόλεις με πτώματα αμάχων. Η Μόσχα, όμως, αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους και λέει ότι ο σκοπός της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της είναι να αφοπλίσει τους Ουκρανούς, να νικήσει τους εθνικιστές και να προστατεύσει τους αυτονομιστές στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Απομακρυνθείτε όσο ακόμη είναι δυνατό»

Η Ουκρανία δήλωσε πως τα στρατεύματά της αντιστέκονται ακόμη στα ερείπια της Μαριούπολης, όπου η άμυνα επικεντρώνεται γύρω από το Azovstal, ένα άλλο τεράστιο χαλυβουργικό εργοστάσιο που δεν έχει ακόμη υποκύψει.

«Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δύσκολη. Μάχες σημειώνονται αυτή τη στιγμή. Ο ρωσικός στρατός καλεί συνεχώς επιπλέον μονάδες για να επιτεθεί στην πόλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ολεξάντρ Μοτουζιάνκ, σε συνέντευξη Τύπου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο ιδιοκτήτης αμφότερων των τεράστιων χαλυβουργιών της Μαριούπολης, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας, Ρινάτ Αχμέτοφ, δεσμεύθηκε να ανοικοδομήσει την πόλη.

«Η Μαριούπολη είναι μια παγκόσμια τραγωδία και ένα παγκόσμιο παράδειγμα ηρωισμού. Για μένα, η Μαριούπολη ήταν και θα είναι πάντα μια ουκρανική πόλη», δήλωσε ο Αχμέτοφ στο Reuters.

Αν η Μαριούπολη πέσει, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο. Είναι το κύριο λιμάνι του Ντονμπάς, μια περιοχή που αποτελείται από δύο επαρχίες στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που η Μόσχα απαιτεί να παραχωρηθεί πλήρως στους αυτονομιστές.

Η Ουκρανία λέει ότι μέχρι τώρα έχει αποκρούσει τις ρωσικές προελάσεις αλλού στο Ντονμπάς. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό σε μία από τις επαρχίες του Λουγκάνσκ, δήλωσε ο περιφερειάρχης, Σέρχιι Γκαϊντάι, σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

Αγωγός αερίου υπέστη ζημιές στις πόλεις της πρώτης γραμμής Λισιτσάνσκ και Σεβεροντονέτσκ, που έχουν μείνει χωρίς αέριο και νερό, είπε ο Γκαϊντάι. Λεωφορεία είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να φύγουν. «Απομακρυνθείτε, όσο ακόμη είναι δυνατό», παροτρύνει τον κόσμο.

The head of the #Lugansk regional state administration, Sergei Gaidai, said that #Russia had again fired at an oil refinery in #Lisichansk. pic.twitter.com/NiFb9MhAMg — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

Η Ουκρανία πήρε το πάνω χέρι στην αρχική φάση του πολέμου, που πολλοί δυτικοί στρατιωτικοί ειδικοί είχαν προβλέψει ότι θα έχανε γρήγορα. Έχει αναπτύξει με επιτυχία κινητές μονάδες, εφοδιασμένες με αντιαρματικούς πυραύλους που έχει πάρει από τη Δύση, απέναντι στα τεράστια κομβόι ρωσικών αρμάτων μάχης που περιορίζονται από δρόμους με λασπώδες έδαφος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όμως, φαίνεται αποφασισμένος να καταλάβει περισσότερο έδαφος στο Ντονμπάς, προκειμένου να κηρύξει τη νίκη σε έναν πόλεμο που έχει αφήσει τη Ρωσία στο στόχαστρο αυξανόμενων δυτικών κυρώσεων και με λίγους συμμάχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι περίπου 2.500-3.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα, σε σύγκριση με 20.000 ρώσους στρατιώτες.

Η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει νεότερο απολογισμό των στρατιωτικών της απωλειών από τις 25 Μαρτίου όταν, όπως ανακοίνωσε, 1.351 στρατιώτες είχαν σκοτωθεί. Οι δυτικές εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες κάνουν λόγο για πολλαπλάσιο αριθμό, ενώ υπάρχουν λίγες ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις απώλειες της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία λέει πως οι θάνατοι αμάχων είναι αδύνατο να καταμετρηθούν, εκτιμώντας ότι δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί μόνο στη Μαριούπολη.

Συνολικά, περίπου το ένα τέταρτο των Ουκρανών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, περιλαμβανομένου ενός δεκάτου του πληθυσμού που διέφυγε στο εξωτερικό.

«Οι επιτυχίες του στρατού μας στο πεδίο της μάχης είναι πραγματικά σημαντικές, ιστορικά σημαντικές. Αλλά δεν είναι ακόμη αρκετές για να καθαρίσουμε τη γη μας από τους κατακτητές. Θα επιτύχουμε μερικές ακόμη», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε αργά την Παρασκευή.

«Προσωρινή» η αποχώρηση από το Κίεβο, λέει ο «γεωπολιτικός γκουρού» του Πούτιν

«Προσωρινή κατάσταση» χαρακτήρισε την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο ο υπερεθνικιστής φιλόσοφος, Αλεξάντερ Ντούγκιν, γνωστός για τους στενούς δεσμούς που έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θεωρούμενος από πολλούς ως ο «γεωπολιτικός γκουρού» του Ρώσου προέδρου.

Σε συνέντευξή του σε τουρκική εφημερίδα, που αναδημοσιεύτηκε από το ρωσικό RIA Novosti και επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ, ο Αλεξάντερ Ντούγκιν αναφέρθηκε στη ρωσική υποχώρηση από το Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα, λέγοντας ότι συνιστά «καθαρά τακτική κίνηση», η οποία επιτρέπει στο ρωσικό στρατό να ανασυνταχθεί και να αναδιαμορφωθεί υπό τον νεοδιορισθέντα στρατηγό Alexander Dvornikov, ένα βασικό πρόσωπο της ρωσικής εκστρατείας στη Συρία το 2015.

Όπως υποστήριξε ο Ντούγκιν, «ο ρωσικός στρατός πολεμά αυτή τη στιγμή τις κυρίαρχες δυνάμεις που επιβάλλουν έναν μονοπολικό κόσμο», αναφερόμενος στις χώρες που έχουν ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό τον πόλεμο. Διαφορετικά, ολόκληρος ο κόσμος θα μετατραπεί σε μια τεράστια φωτιά».

Επιχείρηση κατάληψης του Κιέβου;

Μιλώντας στον Business Insider, ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ειδικός σε θέματα ρωσικής πολιτικής, Daniel Treisman, δήλωσε ότι είναι «σαφώς πιθανό» να δώσει εντολή ο Πούτιν στις ρωσικές δυνάμεις να προσπαθήσουν ξανά να καταλάβουν το Κίεβο.

«Είναι σίγουρα πιθανό – μάλιστα, πολύ πιθανό – ο Πούτιν να θέλει να κάνει άλλη μια προσπάθεια για την κατάληψη του Κιέβου, εάν θεωρήσει κάποια στιγμή ότι ο στρατός του έχει περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει», είπε ο Treisman.

Ο ίδιος σημείωσε ωστόσο ότι δεν θα έδινε «μεγάλη σημασία στα σχόλια που έγιναν σε μια τουρκική εφημερίδα από έναν εθνικιστή «φιλόσοφο» και που τα αναπαρήγαγαν ρώσοι κρατικοί δημοσιογράφοι», λέγοντας όμως ότι «εάν ο Ντούγκιν είναι η καλύτερη πηγή που μπορεί να βρει το RIA Novosti για τα στρατιωτικά σχέδια της Ρωσίας, τότε η κατάσταση πρέπει να είναι εξαιρετικά θολή».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, παρά την αναδιάταξη των ρωσικών στρατευμάτων προς την ανατολική Ουκρανία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, έχει προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να επιχειρήσει να καταλάβει ακόμα και ολόκληρη τη χώρα.

Ένα ενδεχόμενο που ενίσχυσε με τις δηλώσεις του ο Ντούγκιν, λέγοντας ότι η εκστρατεία της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία, από μόνη της, «δεν θα είναι νίκη» για τη Μόσχα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντούγκιν, «οι στρατιώτες μας δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, μέχρι να καταστραφούν στόχοι σε ολόκληρη τη χώρα και να την καταστήσουν ασφαλή ή έως ότου να παραδοθεί ο Ζελένσκι».