Τα «πυρά» από ένα πουλί δέχτηκε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αϊόβα για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Την ώρα που μιλούσε, μια λευκή ουσία φαίνεται να πέφτει στο πέτο του σακακιού του ακριβώς πάνω στην κονκάρδα με την αμερικανική σημαία.

Αυτό και μόνο αρκούσε για να ξεσπάσει χαμός στο twitter.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδειξε να ενοχλείται από τον λεκέ και συνέχισε να μιλάει για περισσότερα από 22 λεπτά με την Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, να εξηγεί σε ανάρτησή της ότι δεν ήταν περιττώματα πουλιού αλλά καλαμπόκι.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Από το twitter δεν έλειψε και το σχόλιο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε δηκτικά: «Ακόμα και τα πουλιά ξέρουν…»

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

pic.twitter.com/fYeoWM9Nep

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 12, 2022