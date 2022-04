Το σκληρό lockdown έχει φέρει τους κατοίκους της Σαγκάης στα όρια τους. Στην πόλη των 26 εκατομμυρίων ψυχών η ένταση αλλά και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν ενώ στους δρόμους επικρατεί χάος.

Οι κάτοικοι είναι σε σκληρό lockdown και απαγορεύεται ακόμη και να βγουν από τα σπίτια τους τις τελευταίες 21 ημέρες. Τα μέτρα της Κίνας προβλέπουν αυστηρή απομόνωση και μαζικά τεστ κοροναϊού.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai #China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) April 10, 2022

Και όταν λέμε αυστηρή απομόνωση το εννοούμε. Απαγορεύεται ακόμη και να βγουν από τα σπίτια τους για να προμηθευτούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα όσοι πολίτες βρεθούν θετικοί μεταφέρονται μαζικά, σε κέντρα καραντίνας, στα οποία οι συνθήκες είναι άσχημες και ανθυγιεινές.

Μάλιστα μπροστά από κάθε σπίτι ή συγκρότημα πολυκατοικιών οι αρχές έχουν τοποθετήσει φράχτες για να μην μπαίνει και να μην βγαίνει ο κόσμος.

Why did the chicken cross the road?

It didn’t, because the police in #AmazingChina stop them with a pre-recorded message on a megaphone.#ZeroCovid #lockdown #Shanghai#Eastworld 📣 🚫🐓 pic.twitter.com/4Xkn5UaLHn — John Sitarek (@JohnSitarek) April 11, 2022

Θανατώνονται τα κατοικίδια

Την ίδια στιγμή όπως δείχνουν τα ανατριχιαστικά βίντεο όσοι πολίτες βρεθούν θετικοί πρέπει να βάλουν τα κατοικίδια τους μέσα σε ειδικούς σάκους και να τα κατεβάσουν στο δρόμο. Από εκεί θα τα παραλάβουν άνδρες με στολές και θα τα θανατώσουν.