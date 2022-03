Χάντλεϊ Γκαμπλ… είναι το όνομα της Αμερικανίδας δημοσιογράφου η οποία «καταφέρνει» να βγάζει έξω από τα ρούχα τους, πολιτικούς της πρώτης γραμμής, όπως τον Πούτιν.

Η δημοσιογράφος πήρε χθες Κυριακή συνέντευξη από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Φόρουμ της Ντόχα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Γκάμπλ, ο Τσαβούσογλου αντέδρασε σε παρέμβασή της σε μία απάντησή του, λέγοντάς της «δε μου δίνεις την ευκαιρία να απαντήσω», ενώ είχε ερωτηθεί για την οικονομική πολιτική της Τουρκίας.

Ειδικότερα, η δημοσιογράφος επέμεινε να ρωτά για την πρόσφατη δήλωσή του πως «οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσδεκτοι» στην Τουρκία και τότε ο Τούρκος ΥΠΕΞ τής απάντησε: «Εμείς είπαμε από την αρχή ότι η προσφυγική κρίση θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί. Κάνατε αναφορά στην προσφυγική κρίση, αλλά δε μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω».

Η Τουρκία έχει ασκήσει αυστηρή κριτική εις βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά αντιτίθεται επί της αρχής στις κυρώσεις που επέβαλαν οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ. «Αν ρώσοι ολογάρχες…ή όποιοι ρώσοι πολίτες θέλουν να επισκεφθούν την Τουρκία, φυσικά και μπορούν», είπε ο Τσαβούσογλου απαντώντας στην δημοσιογράφο.

«Αν εννοείτε αν αυτοί οι ολιγάρχες μπορούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, τότε φυσικά αν είναι νόμιμη και όχι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, θα το εξετάσω. Αν είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, τότε είναι άλλο ζήτημα», δήλωσε ο τούρκος υπουργός.

Η Χάντλεϊ Γκαμπλ του δικτύου CNBC ήταν συντονίστρια σε μια συζήτηση που έλαβε χώρα σε ένα ενεργειακό φόρουμ της Μόσχας, όπου συμμετείχε και ο Ρώσος πρόεδρος. Στη συζήτηση, που αφορούσε τον «πόλεμο του φυσικού αερίου».

Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε και όταν εκείνη επανέλαβε την ερώτηση, της είπε πως δεν άκουγε όσα έλεγε:

«Μπροστά μου είναι μία όμορφη γυναίκα που επαναλαμβάνει την ερώτηση σαν να μην άκουσε όσα είπα. Θα επαναλάβω την απάντησή μου. Κανείς δεν θέλει να ακούει, θέλουν απλά να κατηγορούν τη Ρωσία».

Μάλιστα τότε ο Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, δημοσιογράφος και παρουσιαστής που υπερασπίζεται με σθένος το Κρεμλίνο, χρησιμοποίησε την εκπομπή του στο κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι Rossiya 1 για να… αναλύσει πλάνα από τη συζήτηση που δεν είχαν προβληθεί προηγουμένως, και να ισχυριστεί ότι η 39χρονη προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του Ρώσου ηγέτη με τα γυναικεία της θέλγητρα.

Τα πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή εστίαζαν κυρίως στα πόδια της παρουσιάστριας, με έναν άλλον παρουσιαστή, τον Ντμίτρι Κισελιόβ, να ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε «στο φουλ» τη «γλώσσα του σώματός της». Οι κινήσεις των ποδιών της Γκαμπλ, σύμφωνα με τους σχολιαστές της κρατικής τηλεόρασης, είχαν ως στόχο να αποπροσανατολίσουν τον 69χρονο πολιτικό, όμως τελικά απέτυχαν να το κάνουν.

