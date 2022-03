Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα Τρίτη το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε από πύραυλο και έπιασε φωτιά ενώ από το χτύπημα φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί.

‼️ Two explosions were heard in #Kyiv.

This is reported to us by our subscribers:

«In the southwest of the city it was so loud and strong that the bed vibrated and the windows went shifting».

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022