Άλλη μια ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, όπως συνηθίζει να κάνει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και μετά.

Σε αυτή την ενημέρωση σχολιάζει την επιλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν να παραδεχθεί ότι έχει στρατολογήσει 16 τουλάχιστον χιλιάδες εθελοντές από τη Μέση Ανατολή. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται έπειτα από αναφορές ότι η Ρωσία σχεδίαζε να αξιοποιήσει μισθοφόρους από ρωσικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες.

Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Ρωσία αναγνώρισε ότι στην πρώτη φάση του πολέμου είχαν σταλεί στην Ουκρανία και έφεδροι στρατιώτες, κάποιοι από τους οποίους σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι καθώς οι ρωσικές απώλειες αυξάνονται, η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές πηγές για να ενισχύσει τις τακτικές δυνάμεις της που έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022