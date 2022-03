Άλλη μια δύσκολη νύχτα περιμένει όσους κατοίκους έχουν παραμείνει στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας που περιμένει την τελική επίθεση της Ρωσίας και έχει προετοιμαστεί – όσο μπορεί – για να την αντιμετωπίσει.

Μάλιστα, περίπου στις 20:00 έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε κονβόι αμάχων την ώρα που χρησιμοποιούσε τον ανθρωπιστικό διάδρομο, σύμφωνα με καταγγελία των ουκρανικών αρχών.

Το CNN παρουσιάζει τις εξελίξεις μέχρι τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ρωσίας να «σφίξει» τον κλοιό γύρω από το Κίεβο και δημοσιεύει χάρτη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δημοσιογράφοι του CNN στο Κίεβο ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς η πρωτεύουσα δέχεται πιέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα (15,5 μίλια) από το κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με βρετανούς αξιωματούχους άμυνας. Τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζουν να πλήττουν πολιτκές υποδομές.

Ένα γνωστό ξενοδοχείο, ορόσημο για τη βόρεια πόλη Τσερνίχιφ, έγινε ερείπια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και το τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του είναι πιο ενωμένη από ποτέ καθώς αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή, ενώ πρόσθεσε ότι «λίγες μικρές πόλεις απλά δεν υπάρχουν πια… Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία «πρέπει να ξεκινήσουν με κατάπαυση του πυρός».

Ζήτησε επίσης την άμεση απελευθέρωση του Ιβάν Φεντόροφ, του δημάρχου της πόλης της Μελιτόπολης που συνελήφθη από ένοπλους την Παρασκευή. Μάλιστα, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την απελευθέρωσή του από τους Ρώσους.

#WATCH | Melitopol, Ukraine.

Civilians gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov

Video: Odessa reg governor Maksym Marchenko

Info: @myroslavapetsa pic.twitter.com/I1gmhG2gqq

— El American (@ElAmerican_) March 12, 2022