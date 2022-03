Ο Ουκρανός πιλότος Ολεξάντρ Οκσανσένκο, γνωστός ως «Grey Wolf», και για κάποιους «φάντασμα του Κιέβου» ήταν αναμφίβολα ένας θρύλος για τον ουκρανικό στρατό. Υπήρξε πιλότος του Su-27 της ουκρανικής αεροπορίας και συμμετείχε σε δεκάδες επιδείξεις σε όλον τον κόσμο, εντυπωσιάζοντας με τους απίστευτους χειρισμούς του.

Ο απόστρατος σμήναρχος της Ουκρανικής Αεροπορίας στα 53 του χρόνια φόρεσε ξανά τη στρατιωτική του στολή για να υπερασπιστεί τη χώρα του από τους Ρώσους εισβολείς. Αυτό που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι ότι ο σμήναρχος Οκσανσένκο καταρρίφθηκε και βρήκε ακαριαίο θάνατο υπερασπιζόμενος τον εναέριο χώρο πάνω από το Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2022, μία μέρα μετά τη ρωσική εισβολή, όταν χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Κάποιοι μιλούν για S-400, το είδος όμως του πυραύλου δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ουκρανικές Αρχές.

Rest in Peace Oleksandr, AKA Ghost of Kyiv. Hero and the only Air Combat Ace of modern times. 🌻💙💛🇺🇦 pic.twitter.com/6Eh4J6FtXi

