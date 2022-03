Μετά τον Άστον Κούτσερ και τη Μίλα Κούνις, αλλά και τη Τζίτζι Χαντίντ, τώρα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στέλνει χρήματα προς την Ουκρανία. Και μάλιστα πρόκειται για το υψηλότερο ποσό δωρεάς που έχει σταλεί στη χώρα.

Τα χρήματα θα πάνε στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας αλλά και σε ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Δεσμοί του Ντι Κάπριο με την Ουκρανία είναι πολύ ισχυροί.

Η γιαγιά του (η μητέρα της μητέρας του) η Helene Indenbirken (στα ρωσικά ονομαζόταν Έλενα Στεπάνοβα Σμίρνοβα) την οποία λάτρευε και η οποία πέθανε το 2008, είναι από την Οδησσό. Όταν ήταν μικρή μετανάστευσαν οικογενειακώς, το 1917, στη Γερμανία όπου και έμειναν. Η μητέρα του ηθοποιού γεννήθηκε στη Γερμανία.

Με τη γιαγιά του ο Ντι Κάπριο είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα ήταν η πρώτη από την οικογένεια που τον στήριξε όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τη συμβουλευόταν για κρίσιμες αποφάσεις της καριέρας του.

Here is the late Elena Stepanovna Smirnova of Odessa, Ukraine. Her grandson, #LeonardoDiCaprio just gave $10 million to Ukrainian relief. #UkraineWar 🫂🇺🇦🫂 pic.twitter.com/UAfquupwR6

— Jenn (@MsJennCarson) March 8, 2022