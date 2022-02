Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε 7 βορειοδυτικά της Χαλκίδας.

Ο σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και έγινε ελαφρώς αισθητός στους κατοίκους της Χαλκίδας.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.Preliminary info: M3.5 7 km NW of #Chalkída (#Greece) 3 min ago (local time 19:19:28). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/wkH9dbzYQF

— EMSC (@LastQuake) February 25, 2022