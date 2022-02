Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η ένταση στα ρωσο–ουκρανικά σύνορα, καθώς οι ισχυρές ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν, όπως συνεχίζουν να υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, «έτοιμες για εισβολή» στην Ουκρανία.

Εν αναμονή, μάλιστα, της απόφασης της Ρωσίας για αναγνώριση των αυτονομιστών σε Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να απευθύνει διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, «η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν θα έρθει σύντομα», χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής ώρα.

Τα διαγγέλματα του Πούτιν προς τους πολίτες, με εξαίρεση τις πρωτοχρονιάτικες και άλλες εορταστικές ομιλίες, ήταν εξαιρετικά σπάνια πριν από την πανδημία. Συνολικά, από το 2000, έχει απευθυνθεί στο ρωσικό λαό 18 φορές.

Τα περισσότερα διαγγέλματα σε ένα χρόνο -πέντε- από τον Πούτιν έγιναν το 2020, ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία.

Το τελευταίο διάγγελμα του ρώσου προέδρου πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 – την παραμονή των εκλογών για την Κρατική Δούμα.

Το διάγγελμα έρχεται ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί η έκκληση των ηγετών των ρωσόφωνων αυτονομιστών στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, οι οποίοι κάλεσαν τον ρώσο πρόεδρο να αναγνωρίσει επισήμως τις περιοχές τους ως ανεξάρτητες. Μάλιστα, η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πούτιν ανέφερε πως θα αυξανόταν σημαντικά η απειλή για τη Ρωσία, αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα τη γνώμη σας. Η απόφαση θα ληφθεί σήμερα» είπε ο Πούτιν, ευχαριστώντας τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Σημειώνεται πως, αν και οι ρωσόφωνοι – φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν κηρύξει μονομερώς ήδη από το 2014 την «ανεξαρτησία» των επονομαζόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, η Μόσχα ακόμη δεν έχει επισήμως αναγνωρίσει τις εν λόγω «δημοκρατίες» με τις οποίες ωστόσο διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η ρωσική Δούμα (Κάτω Βουλή) έχει επίσης προωθήσει το τελευταίο διάστημα ψηφίσματα με τα οποία ζητά από τον Πούτιν να προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων περιοχών.

Αν ο ρώσος πρόεδρος προχωρήσει όντως σε μια τέτοια κίνηση, μετά δεν θα μπορεί να συνεχίσει να επικαλείται τις συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες αναγνωρίζουν μεν μεγαλύτερη αυτονομία στις εν λόγω περιοχές αλλά εντός των συνόρων της Ουκρανίας.

“Dear colleagues, I heard your opinion. The decision will be made. Today! I want to thank you for this meeting”: After listening to the opinion of the members of the Security Council, Putin took a break and will announce his decision a little later https://t.co/DAWqITEdmW

— Andy Scollick (@Andy_Scollick) February 21, 2022