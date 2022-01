Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, συμμετέχει «με τον ελληνικό λαό και τους φιλότεχνους σε όλο τον κόσμο στον θρήνο για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού, ενός από τους πιο γνωστούς σύγχρονους καλλιτέχνες της Ελλάδας», όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρέσβης επισημαίνει ακόμα ότι «είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα από τα έργα του έξω από το γραφείο μου, μια καθημερινή υπενθύμιση της συνεργασίας των χωρών μας μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ».

Στην ανάρτησή του στο Twitter επισυνάπτει φωτογραφία του πίνακα του Αλέκου Φασιανού.

I join the people of Greece & art lovers worldwide mourning the passing of Alekos Fassianos, one of Greece’s most renowned contemporary artists. We’re fortunate to have one of his works outside my office, a daily reminder of our countries’ work together through the Marshall Plan. pic.twitter.com/24tH7Dmne8

