Τουρκική φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo εντός της ΑΟΖ της Κύπρου νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φρεγάτα πλησίασε το Nautical Geo και μέσω ασυρμάτου του ζήτησε να αποχωρήσει από την περιοχή.

Να σημειώσουμε ότι οι Αρχές της Κύπρου είχαν εκδώσει την περασμένη Πέμπτη NAVTEX για πραγματοποίηση ερευνών σε μια περιοχή της οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΖ που κάλυπτε μάλιστα τμήματα των Οικοπέδων 1, 6 και 7.

Στη συνέχεια, η Τουρκία εξέδωσε δική της NAVTEX, δηλώνοντας ότι η περιοχή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι στην ίδια περιοχή την αρμοδιότητα για έκδοση NAVTEX έχει ο σταθμός της Αττάλειας.

Το Nautical Geo, μετά την παρενόχληση από τη φρεγάτα φαίνεται να έχει κάνει αναστροφή και να πλέει πλέον με πορεία ανατολικά, εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου.

Δείτε τις δύο NAVTEX

Η κυπριακή NAVTEX

ZCZC MA66

13 1400 UTC JAN 2022

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 013/22

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL

EXECUTΕ OPERATIONS WITHIN EEZ OF

REPUBLIC OF CYPRUS FROM 14 UNTIL 21 JAN

2022 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING

COORDINATES:

34-20.635N, 031-26.407E

34-24.227N, 032-20.743E

34-20.107N, 032-20.634E

34-17.219N, 031-26.982E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR

DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED

MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 21 JAN 2022 23:00 UTC.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0045/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-01-2022 23:31)

TURNHOS N/W : 0045/22

MEDITERRANEAN SEA

1. THE AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. MA66-13/22 BY AN UNAUTHORIZED STATION IS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. NAVTEX NR. MA66-13/22 IS NULL AND VOID.

4. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN MA66-13/22 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960. TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. CANCEL THIS MESSAGE 212359Z JAN 22