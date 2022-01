Φουλ ερωτευμένη είναι η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly και έτσι αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και μετά την ανταλλαγή όρκων ήπιαν και ο ένας το… αίμα του άλλου.

Ο πάνκ καλλιτέχνης γονάτισε και έδωσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στην πανέμορφη ηθοποιό που δήλωσε πολύ συγκινημένη.

last night she said “yes” under the banyan tree

