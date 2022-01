Μέχρι το 2020 όταν και ο Παγκόμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι το επίσημο όνομα του κοροναϊού, θα είναι Covid- 19, η ζωή του νεαρού Ινδού από το Μπανγκαλόρ, κυλούσε φυσιολογικά. Δυστυχώς και το όνομα του νεαρού ήταν Κόβιντ. Κόβιντ Καπούρ.

Από τότε τα πειράγματα που δέχεται καθημερινά δεν σταματούν. Μάλιστα ο ίδιος έγραψε στο twitter: «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός». Πλέον του κάνουν πλάκα και όταν παραγγέλνει τηλεφωνικά για να φάει και φυσικά δίνει το όνομα Κόβιντ

Ακόμη και στα Starbucks όπου στο ποτηράκι σου γράφουν με μαρκαδόρο το όνομα σου, όταν γράφουν Κόβιντ ξεσπούν σε γέλια. Ο ίδιος τα αντιμετωπίζει όλα με χιούμορ και σε πρόσφατη ανάρτηση του στο twitter, μια φωτογραφία τον δείχνει να κρατάει ένα μπουκάλι μπύρας μάρκας «κορώνα» με τον ίδιο να γράφει: «Δείτε ο Κόβιντ έχει κορώνα».

The Kovid + Corona joke that noone ever seems to stop talking about. 🍺 pic.twitter.com/cJ5VsHzhD0

For my 30th bday, my friends ordered a cake – and Amintiri automatically assumed that it’s some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC

— Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022