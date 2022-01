Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού του Λιβάνου (EDL) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι κεντρικοί της σταθμοί έχουν σταματήσει να λειτουργούν, κατηγορώντας διαδηλωτές για δολιοφθορά που προκάλεσε αυτό το μπλακ άουτ που βύθισε στο σκοτάδι στη χώρα.

Στον Λίβανο οι διακοπές ρεύματος διαρκούν καθημερινά τουλάχιστον 20 ώρες, καθώς υπάρχει έλλειψη καυσίμων απαραίτητων για τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής, λόγω της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας.

Σήμερα διαδηλωτές, εξαγριωμένοι από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, κατευθύνθηκαν προς έναν κεντρικό σταθμό διανομής της EDL στην περιοχή Αραμούν, βόρεια της Βηρυτού, όπως ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση.

«Διαδηλωτές αποσυνέδεσαν έναν μετασχηματιστή ισχύος 150-220 κιλοβόλτ και έκοψαν τη γραμμή υψηλής τάσης που συνδέει τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζαχράνι με τον σταθμό διανομής της Αραμούν», πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Αυτό προκάλεσε προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (…) και πλήρες μπλακ άουτ σε όλη την περιοχή του Λιβάνου στις 17:27 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», σημείωσε η EDL.

Η νέα αυτή διακοπή της ηλεκτροδότησης θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις ιδιωτικές γεννήτριες που ήδη δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση.

