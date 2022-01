Οι πυρκαγιές οι οποίες κατέστρεψαν «σ’ ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού» ολόκληρες συνοικίες στην πολιτεία Κολοράντο, στην αμερικανική Δύση των ΗΠΑ, όδευαν να σβήσουν χθες Παρασκευή, καθώς σημειώνονταν χιονοπτώσεις στις τελευταίες εστίες.

Τουλάχιστον 500 σπίτια απανθρακώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζάρεντ Πόλις, που χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός αυτό.

Το εύρος της καταστροφής είναι απίστευτο: αεροφωτογραφίες δείχνουν ολόκληρα τετράγωνα να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από στάχτες που καπνίζουν. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά, αντίθετα με προηγούμενες, χτύπησε πόλεις, όχι μόνο αγροτικές και δασικές περιοχές.

«Οι οικογένειες δεν είχαν στη διάθεσή τους παρά μόνο μερικά λεπτά για να βάλουν όλα όσα μπορούσαν –τα ζώα τους, τα παιδιά τους– στο αυτοκίνητο και να φύγουν», είπε ο Τζάρεντ Πόλις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Όλα έγιναν αστραπιαία, όσο διαρκεί «ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού».

Εντυπωσιακές φλόγες έσχιζαν τον ουρανό, ενισχυμένες από σφοδρές ριπές ανέμων, ταχύτητας ως και 160 χιλιομέτρων την ώρα, την Πέμπτη. Θεωρείται ότι η φωτιά προκλήθηκε εξαιτίας της πτώσης ηλεκτροφόρων καλωδίων σε ξηρή βλάστηση.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU

— US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021